Малиновое варенье без варки за 10 минут – рецепт быстрой заготовки на зиму

Ягоду нужно будет перетереть с сахаром, количество которого можно регулировать. Затем варенье можно разложить по контейнерам и хранить в морозильной камере. Размораживать – при комнатной температуре

Малиновое варенье / Фото: freepik.com

Малину на зиму можно заготовить разными способами: заморозить и поместить в морозильную камеру, сварить варенье, джем или компот. Но лучше, когда она не попадает под влияние температур, а просто перетирается с сахаром. Малиновое варенье без варки следует хранить в холодильнике или заморозить, чтобы позже использовать по мере необходимости. Сырое малиновое варенье можно намазывать на хлеб, использовать как начинку для блинов или добавлять в чай. А в календаре лайфхаков для лета найдете лучшие идеи, как ярко его провести.

Малина на зиму без варки

Малиновое варенье / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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Малина – 1 кг

Сахар – 1 кг

Способ приготовления:

Собранную в солнечный день малину перебрать. Высыпать ягоды в чистую посуду. Засыпать сахаром и хорошо размять с помощью деревянной ложки или картофельного пресса. Разложить в сухие стерилизованные банки и закрыть капроновыми крышками.

Как хранить сырое малиновое варенье

Хранить малину без варки в холодильнике. Можно разложить сырое малиновое варенье по контейнерам и убрать в морозильную камеру, а затем дать оттаять при комнатной температуре.

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