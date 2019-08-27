Малиновое варенье без варки за 10 минут – рецепт быстрой заготовки на зиму

Малиновое варенье / Фото: freepik.com
Малину на зиму можно заготовить разными способами: заморозить и поместить в морозильную камеру, сварить варенье, джем или компот. Но лучше, когда она не попадает под влияние температур, а просто перетирается с сахаром. Малиновое варенье без варки следует хранить в холодильнике или заморозить, чтобы позже использовать по мере необходимости. Сырое малиновое варенье можно намазывать на хлеб, использовать как начинку для блинов или добавлять в чай. А в календаре лайфхаков для лета найдете лучшие идеи, как ярко его провести.
Малина на зиму без варки
Малиновое варенье / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- Малина – 1 кг
- Сахар – 1 кг
Способ приготовления:
- Собранную в солнечный день малину перебрать. Высыпать ягоды в чистую посуду.
- Засыпать сахаром и хорошо размять с помощью деревянной ложки или картофельного пресса.
- Разложить в сухие стерилизованные банки и закрыть капроновыми крышками.
Как хранить сырое малиновое варенье
Хранить малину без варки в холодильнике. Можно разложить сырое малиновое варенье по контейнерам и убрать в морозильную камеру, а затем дать оттаять при комнатной температуре.
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