Как правильно заморозить малину просто и быстро

Перед заморозкой ягоды нужно обязательно перебрать, лучше не мыть, так она сохранит форму. Если все-таки помыть, то ее нужно обсушите. Лучший способ сохранить полезные свойства малины – заморозить ее целиком без сахара

Замороженная малина на зиму / Фото: freepik.com

Малина – одна из важнейших заготовок на зиму. В отличие от варенья или желе, например, из красной смородины, с малиной могут возникнуть трудности. Все из-за того, что это ягода очень хрупкая. Поэтому с ней нужно обходиться крайне осторожно. Аккуратно перебрать, если мыть, то так же аккуратно обсушить перед заморозкой. Как заморозить малину правильно – узнаете ниже. А в календаре лайфхаков для лета ищите идеи, как провести его с пользой.

Как заморозить малину на зиму в морозильной камере

Для начала переберите ягоды, выбросив все мятые, испорченные и гнилые. Существует мнение, что не стоит мыть малину перед заморозкой. Но если вы все-таки решите ополоснуть ягоды, делайте это аккуратно и обязательно обсушите.

Затем выложите малину в один слой на противень или поднос. Отправьте в морозильную камеру на несколько часов.

Когда ягоды замерзнут, переложите их в плотный пакет с застежкой или пластиковый контейнер, подпишите и верните в морозилку. Там малина может храниться 12-18 месяцев.

Как использовать замороженную малину

Смузи с малиной / Фото: Depositphotos

Ягоды можно добавлять в напитки (смузи, компоты, алкогольные коктейли), использовать для приготовления десертов, пирогов и пирожков, делать с ними сорбеты или соусы к мороженому. Размораживать малину или нет – зависит от рецепта.

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