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Как приготовить картофель и сохранить его полезные свойства – рецепт от Евгения Клопотенко

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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2 июля, 09:00
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Картошку лучше всего запекать или отваривать в кожуре – так сохранится максимум полезных элементов . Но если добавить масло – получите супер калорийное блюдо
Приготовить картофель и сохранить его полезные свойства можно, если его запечь, а питательный рецепт от Евгения Клопотенко - с маслом
Приготовить картофель и сохранить его полезные свойства можно, если его запечь, а питательный рецепт от Евгения Клопотенко - с маслом / Фото: instagram.com/klopotenko, freepik.com

Любимый многими картофель имеет высокий гликемический индекс. То есть, при потреблении этого блюда уровень сахара в крови будет быстро расти. Однако в 100 граммах вареного или печеного картофеля всего 94 ккал. Это меньше, чем рис или спагетти. В картофеле содержится витамины С и В6, калий, магний, фосфор, большое количество клетчатки.

Картошку лучше всего запекать или отваривать в кожуре, а также на пару или готовить в микроволновке. Так витамин С и калий не будут утрачиваться. Микроволновая печь хранит вдвое больше витамина С, чем кастрюля с кипятком". Если же картофель, который готовить в масле, со сливками или сметаной, с ветчиной, то это увеличивает калорийность.

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Картошку лучше всего запекать или отваривать в кожуре, на пару или готовить в микроволновке
Картошку лучше всего запекать или отваривать в кожуре, на пару или готовить в микроволновке / Фото: Depositphotos

Поэтому хотите чтобы полезно – сварили или запекли в кожуре плюс овощи. А если нужно приготовить сытное блюдо при минимуме продуктов – используйте рецепт кулинарного эксперта Евгения Клопотенко.

Килограмм картофеля чистите и тоненько нарезаете. Важно: делать кусочки картофеля примерно одинаковой толщины, потому что это повлияет на то, насколько равномерно все они приготовятся. Затем смешайте картофель с 20 граммами мягкого сливочного масла, 75 мл оливкового масла, 1ст. л. сушеного укропа и 3 зубчиками чеснока.

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Выложите сверху еще 50-60 г сливочного масла, накройте фольгой и запекайте 40 минут при 180 градусах. Соль и перец по вкусу. Можно будет в конце снять фольгу, чтобы картофель сверху был золотистым. Готово.

Также ранее Евгений Клопотенко рассказал, чем полезна бузина и что приготовить из нее.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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