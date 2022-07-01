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В салат, суп или на гриль – как готовить топ-5 самых полезных овощей июля

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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1 июля, 13:00
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Отварной молодой картофель, запечённые баклажаны или свежий салат из болгарского перца с горошком – отличное полезное витаминное дополнение к рациону в июле
Топ-5 самых полезных овощей июля - молодой картофель, кабачки и баклажаны, болгарский перец и зеленый горошек
Топ-5 самых полезных овощей июля - молодой картофель, кабачки и баклажаны, болгарский перец и зеленый горошек / Фото: freepik.com

В июле "на помощь" свежим овощам - огурцам и молодой капусте приходит картофель, не сдают позиции кабачки, а также на прилавках появляется все больше баклажанов. Какие 5 овощей июля следует включить в свой рацион – рассказала доктор тибетской медицины, консультант по здоровому питанию Елена Беляева.

Начнем с того, что сезонная зелень актуальна на протяжении всего лета. А если вы хотите защитить себя от нитратов, то перед добавлением зелени в салат или суп можно ее поставить "букетом" в воду и на прямой солнечный свет. Или просто на пару часов замочить в воде на час. Далее, на какие овощи стоит обратить внимание, если их еще нет на вашем столе:

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1. Молодой картофель. Картошку вообще не очень жалуют диетологи, но без нее сложно представить себе украинский стол. Поэтому для максимальной пользы картофель следует запекать или отваривать в кожуре, а также готовить на пару или в микроволновке. Так витамин С и калий, которыми богата картошка, не будут утрачиваться. То есть, избегаем жареного картофеля.

для максимальной пользы картофель следует запекать или отваривать в кожуре, а также готовить на пару или в микроволновке
для максимальной пользы картофель следует запекать или отваривать в кожуре, а также готовить на пару или в микроволновке / Фото: www.thespruceeats.com

2. Кабачок – это вообще один из топовых диетических продуктов. В кабачках содержатся необходимые нашему мозгу, сердцу, печени и мышцам витамины и микроэлементы. А еще овощ поможет улучшить не только пищеварение, но и состояние кожи и цвет лица.

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3. Баклажан – тоже низкокалорийный продукт, богат витаминами группы В, витамином С, РР и каротином, а также минералами, как калий, железо, кальций, магний, натрий и фосфор. Баклажаны и кабачки полезнее всего запечь. Обратите внимание – при жарке баклажаны впитывают много масла, да и вообще жарка – не самый здоровый способ приготовления пищи.

4. Болгарский перец – один из лидеров среди овощей по содержанию витамина С, также он богат микроэлементами – калием, фосфором, серой, магнием и кальцием.

Болгарский перец – один из лидеров среди овощей по содержанию витамина С
Болгарский перец – один из лидеров среди овощей по содержанию витамина С / Фото: Depositphotos

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5. Зеленый горошек – его ценность, помимо витаминов и микроэлементов, в легко усваиваемом растительном белке. И если есть возможность кушать этот сезонный овощ, то стоит ей воспользоваться.

Болгарский перец и горошек хороши в сыром виде, их стоит класть в салат, заправляя оливковым, льняным или подсолнечным маслом холодного отжима. А еще можно добавить специи, семечки кунжута или льна, так наиболее полезно и вкусно. Перец также можно запекать в духовке или на гриле.

Также любые эти овощи подойдут для супов, ведь именно тепловая обработка поможет лучше переварить овощи, если вы склонны к газообразованию и проблемам с пищеварением.

Также мы писали про полезные овощи, которые не ударят по кошельку.

Еще узнайте, как пить воду летом и в жару правильно – 5 полезных советов врача.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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