Как приготовить любимое сливочное пиво Гарри Поттера – делимся рецептами

Алкогольные предпочтения киноактеров иногда удивляют! Но хочется попробовать и протестировать их на себе. О любимых коктейлях Джеймса Бонда вы уже знаете, а сегодня поговорим о рецепте сливочного пива, которым лакомился Гарри Поттер.
Рон и Гарри пьют сливочное пиво / Фото: Pinterest
Спойлер: в конце статьи вас ждет вкусный бонус!
Классический рецепт
В городке Хогсмид был бар "Три метлы", который обожали студенты Хогвартса за его легендарное сливочное пиво. Помните? Конечно, оно безалкогольное, но изюминка в другом! И когда просматриваешь рецептуру, то возникает вопрос – "После питья точно не слипнется?". Не спрашивайте, откуда такой вывод, читайте рецепт и сами все поймете.
Ингредиенты:
- ½ л. вишневого лимонада;
- 2 шт. яичного желтка;
- 60 г сахара;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- Специи: имбирь, гвоздика и мускатный орех по вкусу.
Сливочное пиво / Фото: Pinterest
Способ приготовления:
- В кастрюлю налейте лимонад, специи и поставьте смесь на маленький огонь;
- В отдельной посуде взбейте желток с сахаром и добавьте смесь в кастрюлю;
- Напиток в процессе постоянно перемешивайте и доведите до кипения;
- Добавьте в напиток сливочное масло и размешайте;
- Перелейте в бокал и наслаждайтесь напитком.
Как вам безалкогольная и "немножко" сладкая версия сливочного пива с Поттерианы? Бесспорно, как десерт (по вкусу тоже), но есть для вас и алкогольная интерпретация.
Алкогольное сливочное пиво
Эта версия пива для ценителей Поттерианы с опытом! Если вам меньше 18 лет и вы за лайфстайл без алкоголя – выберите первый вариант. Но даже дебютную рецептуру сложно назвать безопасной для людей, которые за здоровый образ жизни. Вспомните количество сахара ...
Гермиона пьет сливочное пиво / Фото: Pinterest
Ингредиенты:
- 300 мл эля;
- 2 желтка;
- 1 ст. л. сахара;
- 2 щепотки имбиря, мускатного ореха и гвоздики;
- 20 г. сливочного масла.
Способ приготовления:
- Эль налейте в кастрюлю со специями и поставить на легкий огонь, но не кипятите;
- Желтки взбейте с сахаром, добавьте в нагретый эль и перемешайте;
- Добавьте сливочное масло и взбейте напиток до появления густой пены.
Рекомендуют пиво подавать горячим, как любили его пить актеры Поттерианы.
Бонус-рецепт коктейля "Сливочное пиво"
Приготовили для вас еще одну вариацию сливочного пива, которую оценил би Гарри Поттер. В случае, если не понравится пиво, или же захотите попробовать что-то новенькое.
Сливочное пиво / Фото: Pinterest
Ингредиенты:
- 0, 5 м сладкой воды "Крем-сода";
- 30 мл водки (можно со сладкими миксами)
- 60 мл ликера De Kuyper Butterscotch;
- Взбитые сливки по вкусу;
- Сироп "Баттерскотч" по вкусу;
- До 5 кубиков льда.
Способ приготовления:
- Наполните шейкер кусочками льда;
- Добавьте ко льду "Крем-соду", водку, ликер и перемешайте;
- Вылейте полученную смесь через сито в бокал.
Способ приготовления крема:
- В сосуде смешайте взбитые сливки с сиропом;
- Сверху бокала разместите полученную смесь.
После наслаждайтесь вкусом и магией в одном бокале!
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