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Как приготовить любимое сливочное пиво Гарри Поттера – делимся рецептами

16 мая, 14:43

Лилиана Григорак

Узнаете не только классический безалкогольный вариант, но и алкогольный

Алкогольные предпочтения киноактеров иногда удивляют! Но хочется попробовать и протестировать их на себе. О любимых коктейлях Джеймса Бонда вы уже знаете, а сегодня поговорим о рецепте сливочного пива, которым лакомился Гарри Поттер.

Рон и Гарри пьют сливочное пиво / Фото: Pinterest

Спойлер: в конце статьи вас ждет вкусный бонус!

Классический рецепт

В городке Хогсмид был бар "Три метлы", который обожали студенты Хогвартса за его легендарное сливочное пиво. Помните? Конечно, оно безалкогольное, но изюминка в другом! И когда просматриваешь рецептуру, то возникает вопрос – "После питья точно не слипнется?". Не спрашивайте, откуда такой вывод, читайте рецепт и сами все поймете.

Ингредиенты:

  1. ½ л. вишневого лимонада;
  2. 2 шт. яичного желтка;
  3. 60 г сахара;
  4. 1 ст. л. сливочного масла;
  5. Специи: имбирь, гвоздика и мускатный орех по вкусу.

Сливочное пиво / Фото: Pinterest

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю налейте лимонад, специи и поставьте смесь на маленький огонь;
  2. В отдельной посуде взбейте желток с сахаром и добавьте смесь в кастрюлю;
  3. Напиток в процессе постоянно перемешивайте и доведите до кипения;
  4. Добавьте в напиток сливочное масло и размешайте;
  5. Перелейте в бокал и наслаждайтесь напитком.

Как вам безалкогольная и "немножко" сладкая версия сливочного пива с Поттерианы? Бесспорно, как десерт (по вкусу тоже), но есть для вас и алкогольная интерпретация.

Алкогольное сливочное пиво

Эта версия пива для ценителей Поттерианы с опытом! Если вам меньше 18 лет и вы за лайфстайл без алкоголя – выберите первый вариант. Но даже дебютную рецептуру сложно назвать безопасной для людей, которые за здоровый образ жизни. Вспомните количество сахара ...

Гермиона пьет сливочное пиво / Фото: Pinterest

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Ингредиенты:

  1. 300 мл эля;
  2. 2 желтка;
  3. 1 ст. л. сахара;
  4. 2 щепотки имбиря, мускатного ореха и гвоздики;
  5. 20 г. сливочного масла.

Способ приготовления:

  1. Эль налейте в кастрюлю со специями и поставить на легкий огонь, но не кипятите;
  2. Желтки взбейте с сахаром, добавьте в нагретый эль и перемешайте;
  3. Добавьте сливочное масло и взбейте напиток до появления густой пены.

Рекомендуют пиво подавать горячим, как любили его пить актеры Поттерианы.

    Бонус-рецепт коктейля "Сливочное пиво"

    Приготовили для вас еще одну вариацию сливочного пива, которую оценил би Гарри Поттер. В случае, если не понравится пиво, или же захотите попробовать что-то новенькое.

    Сливочное пиво / Фото: Pinterest

    Ингредиенты:

    1. 0, 5 м сладкой воды "Крем-сода";
    2. 30 мл водки (можно со сладкими миксами)
    3. 60 мл ликера De Kuyper Butterscotch;
    4. Взбитые сливки по вкусу;
    5. Сироп "Баттерскотч" по вкусу;
    6. До 5 кубиков льда.

    Способ приготовления:

    1. Наполните шейкер кусочками льда;
    2. Добавьте ко льду "Крем-соду", водку, ликер и перемешайте;
    3. Вылейте полученную смесь через сито в бокал.

    Способ приготовления крема:

    1. В сосуде смешайте взбитые сливки с сиропом;
    2. Сверху бокала разместите полученную смесь.

    После наслаждайтесь вкусом и магией в одном бокале!

    Недавно мы рассказали о лучших рецептах коктейлей с вином.

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