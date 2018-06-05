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Как приготовить кабачковую икру – 3 простых рецепта

7 июня, 10:44

Ирина Маслова

Кроме кабачков, вам нужны помидоры, морковь и томатная паста

Кабачковая икра на зиму: проверенный рецепт / Фото: Depositphotos

Кабачков сейчас много и, кроме неожиданно оригинальных блюд с ними, можно приготовить икру. Это отличная закуска, ее можно намазывать на хлеб, использовать как дополнение к пасте, мясным и рыбным блюдам. Ниже – несколько рецептов икры, один из них – рецепт в мультиварке.

Икра кабачковая с помидорами и морковью

Фото: depositphotos.com

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Кабачки очистите от кожуры. Крупные кабачки нужно также освободить от семечек. Порежьте некрупными кубиками. Морковь натрите на крупной терке. В глубокую сковороду налейте 1 столовую ложку подсолнечного масла, выложите кабачки и морковь, добавьте полстакана воды. Поставьте на средний огонь и закройте крышкой.
  2. Помидоры мелко порежьте. Когда кабачки станут мягкими, добавьте две ложки подсолнечного масла, помидоры. Посолите по вкусу и хорошо перемешайте. Потушите еще немного, открыв крышку. В конце добавьте мелко порезанный чеснок
  3. . Подавать можно, украсив порубленной зеленью.

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Кабачковая икра, как в магазине, с морковью и томатной пастой

Фото: depositphotos.com

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Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Лук режем мелкими кубиками, морковку трем на терке. Кабачки очищаем от шкуры и косточек (если молодой, то можно только срезать плодоножку). Натираем на крупной терке. В большом количестве масла обжариваем лук до мягкости, добавляем морковь, обжариваем до готовности (огонь – чуть больше среднего).
  2. Добавляем натертые кабачки, минут через 7-10 огонь уменьшаем до меньше среднего. Примерно в середине тушения добавляем томатную пасту, лавровый лист и перец, масло, а в самом конце – соль. В общей сложности тушение занимает около 2 часов. Лавровый лист вынимаем и выбрасываем.
  3. Теплую икру размалываем, прогреваем до кипения и немедленно укутываем в простерилизованные сухие банки, налив под горлышко немного масла. Укутываем в теплое одеяло и оставляем до полного остывания.

Кабачковая икра в мультиварке

Фото: depositphotos.com

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Лук и морковь произвольно порезать небольшими кусочками. Включить мультиварку, выбрать режим "Выпечка", 20 минут, налить растительное масло, насыпать морковь, а затем лук. Готовить, иногда помешивая овощи. Тем временем подготовить остальные овощи. Болгарский перец порезать кубиками. Кабачки также порезать кубиками.
  2. После сигнала мультиварки, добавить в кастрюлю кабачки, болгарский перец и перемешать.
  3. Выбрать режим "Выпечка", 20 минут. После сигнала добавить в мультиварку томатную пасту, специи, сахар, посолить и перемешать. Включить режим "Тушение", 60 минут. Готовую икру переложить в миску и измельчить овощи блендером.
  4. Остудить кабачковую икру и подавать со свежим хлебом или гарниром на свой выбор: картофель, рис, каши.

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