Как приготовить кабачковую икру – 3 простых рецепта

Кабачковая икра на зиму: проверенный рецепт / Фото: Depositphotos
Кабачков сейчас много и, кроме неожиданно оригинальных блюд с ними, можно приготовить икру. Это отличная закуска, ее можно намазывать на хлеб, использовать как дополнение к пасте, мясным и рыбным блюдам. Ниже – несколько рецептов икры, один из них – рецепт в мультиварке.
Икра кабачковая с помидорами и морковью
Ингредиенты
- кабачки – 4 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- морковь – 2 шт.
- помидоры – 3 шт.
- масло подсолнечное – 3 ст. л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления
- Кабачки очистите от кожуры. Крупные кабачки нужно также освободить от семечек. Порежьте некрупными кубиками. Морковь натрите на крупной терке. В глубокую сковороду налейте 1 столовую ложку подсолнечного масла, выложите кабачки и морковь, добавьте полстакана воды. Поставьте на средний огонь и закройте крышкой.
- Помидоры мелко порежьте. Когда кабачки станут мягкими, добавьте две ложки подсолнечного масла, помидоры. Посолите по вкусу и хорошо перемешайте. Потушите еще немного, открыв крышку. В конце добавьте мелко порезанный чеснок
- . Подавать можно, украсив порубленной зеленью.
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Кабачковая икра, как в магазине, с морковью и томатной пастой
Ингредиенты
- кабачки – 1,5 кг
- морковь – 500 г
- лук – 250 г
- томатная паста – 100 г
- соль и перец – по вкусу
- сахар – по вкусу
- лавровый лист
- душистый перец
- растительное масло
Способ приготовления
- Лук режем мелкими кубиками, морковку трем на терке. Кабачки очищаем от шкуры и косточек (если молодой, то можно только срезать плодоножку). Натираем на крупной терке. В большом количестве масла обжариваем лук до мягкости, добавляем морковь, обжариваем до готовности (огонь – чуть больше среднего).
- Добавляем натертые кабачки, минут через 7-10 огонь уменьшаем до меньше среднего. Примерно в середине тушения добавляем томатную пасту, лавровый лист и перец, масло, а в самом конце – соль. В общей сложности тушение занимает около 2 часов. Лавровый лист вынимаем и выбрасываем.
- Теплую икру размалываем, прогреваем до кипения и немедленно укутываем в простерилизованные сухие банки, налив под горлышко немного масла. Укутываем в теплое одеяло и оставляем до полного остывания.
Кабачковая икра в мультиварке
Ингредиенты
- кабачки – 400 г
- лук – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- томатная паста – 1 ст. л.
- сахар – 0,5 ч. л.
- растительное масло – 2 ст. л.
- душистый перец – по вкусу
- красный молотый перец – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
- соль – по вкусу
Способ приготовления
- Лук и морковь произвольно порезать небольшими кусочками. Включить мультиварку, выбрать режим "Выпечка", 20 минут, налить растительное масло, насыпать морковь, а затем лук. Готовить, иногда помешивая овощи. Тем временем подготовить остальные овощи. Болгарский перец порезать кубиками. Кабачки также порезать кубиками.
- После сигнала мультиварки, добавить в кастрюлю кабачки, болгарский перец и перемешать.
- Выбрать режим "Выпечка", 20 минут. После сигнала добавить в мультиварку томатную пасту, специи, сахар, посолить и перемешать. Включить режим "Тушение", 60 минут. Готовую икру переложить в миску и измельчить овощи блендером.
- Остудить кабачковую икру и подавать со свежим хлебом или гарниром на свой выбор: картофель, рис, каши.
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