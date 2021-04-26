Как приготовить идеальную слоеную выпечку: 5 важных лайфхаков

Выпечка из слоеного теста может быть любой. Со сладкой или соленой начинкой, в форме пирога или маленьких слоек. Казалось бы, нет ничего проще, чем приготовить такую выпечку, но часто бывает, что результат не оправдывает ожиданий и усилий. Вероятно, вы допускаете ошибки. В этом материале узнаете 5 лайфхаков, которые помогут получить идеальную выпечку из слоеного теста.

Лайфхак №1. Размораживайте тесто правильно

Слоеное тесто лучше размораживать медленно – не менее трех-шести часов в холодильнике. Но можно разморозить его по-другому. Достаньте тесто из упаковки и положите его, все еще завернутым, на металлический противень на столе, затем переворачивайте его каждые 15 минут, пока оно не разморозится, но не станет совсем теплым. На это понадобится час-полтора.

Ни в коем случае не используйте микроволновую печь. Так тесто разморозится неравномерно.

Лайфхак №2. Предварительное обсушивание начинки (как ягод, так и овощей)

Часто бывает, что корж из слоеного теста пропекся снизу, а под начинкой он остается влажным или сырым. Причина – не достаточно обсушенные ягоды, фрукты или овощи. Если вы выбрали, например, помидоры, не забудьте промокнуть их салфеткой. А еще лучше – немного их протушить и обсушить, чтобы избавиться от лишней влаги.

Лайфхак №3. Используйте "подушку" для слишком влажной начинки

Так ваш пирог точно пропечется. К тому же получит пикантный вкус. Эксперты советуют промазать слой теста рикоттой или маскарпоне, но ни в коем случае не использовать густой йогурт. Тесто намокнет и не пропечется.

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Лайфхак №4. Крахмал для ягодной начинки

Если к ягодами или фруктам добавить немного крахмала, то он предотвратит появление ненужного сока и вы получите хорошую выпечку. Достаточно 2-3 столовых ложек на литр нарезанных фруктов и ягод. Понятно, что для яблок и груш крахмал не понадобится. Эти фрукты менее сочные, чем ягоды.

Лайфхак №5. Будьте осторожны с количеством сахара

Даже если вы очень сильно любите сладкую выпечку, много сахара могут ее испортить. С ним ягоды и фрукты дадут больше сока, поэтому есть риск, что выпечка не получится. Сахара должно быть не более 2-5 столовых ложек на литр фруктов.

Лайфхак-бонус

Посыпьте дно формы для запекания или пергаментную бумагу слоем тертого сыра. Сыр расплавится и придаст нижней корочке особый вкус и сочность.

По материалам: Nytimes.com.

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