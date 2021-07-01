Как правильно ухаживать за ногами летом – советы врача

Человек, который часто ходит босиком, имеет прилив сил и энергии, а также чувствует себя счастливее. Все потому, что летом ногам нужно давать отдыхать

Как правильно ухаживать за ногами летом / Фото: Pexels

Сезон шлепанцев, вьетнамок и босоножек пришел вместе с жарой в Украину. Врач-подолог Елена Пионова в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказала, какой ряд опасностей для здоровья ваших ног несет использование этой обуви и как правильно ухаживать за ногами летом.

Почему полезно ходить босиком

Специалисты уверяют – летом ногам нужно давать отдыхать, для этого можно просто пройтись босиком по теплому песку. Ходьба босиком помогает активизировать нервно-мышечные процессы в организме, способствует насыщению тканей ноги кислородом, нормализует артериальное давление.

Человек, который часто ходит босиком, имеет прилив сил и энергии, а также чувствует себя счастливее.

"Босиком обязательно ходить всем, в любое время, в любую погоду. Ведь Бог нас создал босыми, – комментирует врач-подолог Елена Пионова. – Не стоит бояться ходить босиком, ведь у наших ног есть и другие враги. Прежде всего – обувь. Мы всегда должны следить за подбором обуви, ее размером, шириной, посадкой и так далее. Обувь должна быть не только красивой, но и удобной, так как деформация стопы может привести к деформации позвоночника".

Кто такие барефутеры и почему они не носят обувь / Фото: Pexels

Какой материал обуви стоит выбирать

Также ни для кого не секрет, что сверхважно правильно подбирать материал, из которого сделана обувь.

"Летом лучше отдать предпочтение натуральным материалам, пусть это будет даже обычная ткань", – советует эксперт.

Почему не стоит делать косметические процедуры ног перед морем

Почему не стоит делать косметические процедуры ног перед морем / Фото: Pinterest

Перед поездкой на море, чтобы одеть открытую обувь, девушки и парни обычно проводят косметические процедуры по уходу за ногами. Но это может привести к негативным последствиям.

"Я не советую делать педикюр перед поездкой на море – да, ноготки накрасить можно, а вот стопу лучше не трогать. Становиться молодой кожей на горячий песок опасно, ведь можно сразу получить ожог, что приведет к трещинам", – объяснила врач.

Поэтому делать чистку кожи на стопах следует очень осторожно. Также – когда на улице жара, кожа быстро теряет влагу и ее сразу хочется увлажнить различными способами. Однако с ногами этого делать не стоит.

"Когда вы идете в открытой обуви, не стоит ничего увлажнять, особенно перед выходом. Потому что, если ноги будут скользить, почувствуете еще большее трение", – отметила эксперт.

А вот после пляжа увлажнять ноги надо обязательно! Но перед этим важно хорошо вымыть их от песка, ведь он вместе с потной ногой может привести к травматическим последствиям.

Как ухаживать за руками – смотрите видео:

Читайте также, почему в июле ухудшается самочувствие и какие продукты помогут.