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Готовим ножки к босоножкам: 5 правил весеннего ухода

Обращайте внимание на состав кремов и гелей, чтобы еще больше не пересушить кожу

Весна пока не радует теплом, но это хороший повод точно успеть подготовиться к "открытому" сезону. Уже сейчас позаботьтесь об идеальных ножках, которые вы будете гордо демонстрировать при помощи коротких юбок, шорт, открытых туфель и босоножек.

В этом материале рассказываем, как заблаговременно подготовить ноги к теплу и какими средствами важно обзавестись.

Что важно сделать до начала сезона "голых ножек"

Открывая ваши ножки, важно учесть не только факторы красоты – хороший педикюр, идеально гладкую кожу, а и факторы здоровья. Грибки, воспаления, отечность ног и пересушенная кожа – самые распространенные проблемы в "переходной" весенний период.

Чтобы избавиться от подобных проблем, необходимо подобрать правильный уход. Для этого сейчас существует множество различных гелей, мазей и кремов. Но стоит обращать внимание на их состав, чтобы еще больше не пересушить кожу. В кремах для ног должно быть масло ши, миндальное и масло виноградных косточек. Именно они отлично питают кожу и дают ей возможность выглядеть здоровой, упругой и красивой.

5 правил весеннего ухода за ногами

1. Снимите напряжение оливковым бальзамом для ног Olive Foot Balm

Бальзам оливковый для ног Olive Foot Balm Фото: скриншот

Сухость и раздражение ног точно не про здоровье и красоту. Поэтому важно обеспечить им нежный уход и интенсивное питание кожи. Для этого идеально подойдет оливковый бальзам для ног Olive Foot Balm. Оливковое масло и масло ши в составе крема делают ноги мягкими, шелковистыми и гладкими.

2. Приобретите пену для сухой кожи ног Mykosept Foot Foamt

Пена для сухой кожи ног Mykosept Foot Foamt Фото: скриншот

Сухую кожу необходимо хорошо увлажнять, но при этом желательно избегать жирного блеска, который может дать масло. Пенка для ног Mykosept Foot Foamt идеально справляется с сухостью ног! Она легко впитывается, но сохраняет при этом увлажненность кожи и питает ее аминокислотами, витаминами и минералами. А еще пенка – отличная профилактика грибка, которая никому не помешает.

3. Используйте крем для профилактики грибка Mykosept Foot Guard

Крем для профилактики грибка Mykosept Foot Guard Фото: скриншот

Грибок точно не украшает ноги, поэтому лучше сделать профилактику, чем потом его лечить. В состав крема Mykosept Foot Guard входит экстракт белого чая, который обладает антимикотическими и антибактериальными свойствами. А миндальное масло и масло ши интенсивно питают кожу, от чего она выглядит здоровой. Особенно актуальным этот крем станет для спортсменов.

4. Наносите крем для укрепления сосудов и снятия усталости ног Red Wine Leaf Foot Cream

Крем для укрепления сосудов и снятия усталости ног Red Wine Leaf Foot Cream Фото: скриншот

День на каблуках или просто в движении приводит к сильной усталости ног и даже к отечности. Но не спешите избавляться от любимых туфель, просто подберите правильный уход, например: крем для укрепления сосудов и снятия усталости ног Red Wine Leaf Foot Cream. В составе этого крема масло виноградных косточек и экстракт виноградных листьев, которые отлично стимулируют кровообращение и стабилизируют стенки сосудов.

5. Питайте кожу ног при помощи спрея для эластичной и нежной кожи с 10% мочевины Urea 10% Express Foot Spray

Питательный спрей для эластичной и нежной кожи с 10% мочевины Urea 10% Express Foot Spray Фото: скриншот

Если времени на уход за кожей ног мало, необходимо средство с быстрым эффектом. Спрей Urea 10% Express Foot благодаря своему составу идеально справится с этой задачей. В нем есть мочевина с массовой долей 10%, провитамин B5 и алантоин, благодаря чему кожа становится эластичной и мягкой. А масло жожоба известно своими увлажняющими свойствами, которым под силу справиться даже с очень огрубевшими участками кожи.

Позаботьтесь о своих ножках сейчас и уже через несколько недель вы сможете гордо щеголять по улицам города, наслаждаясь прекрасной погодой и любимыми нарядами.

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