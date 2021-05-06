Как правильно поминать усопших: главные традиции

Традиции поминальный дней / Фото: Unsplash

Вскоре после Пасхи в Украине наступают особые поминальные дни, которые также имеют название родительские дни гробки, проводы, проводки, деды, Красная горка.

В 2021 году они начнутся в воскресенье, 9 мая, которое, независимо от года, также является поминальным – в этот день церковью почитаются павшие воины. А завершают череду поминальных дней праздник Радоница, который в нынешнем году приходится на 11 мая.

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Значение поминальных дней

Поминальные дни дают возможность верующим и атеистам вспомнить всех своих умерших родственников и близких людей, помолиться за упокой их душ, подумать о том, что они сделали, и что вас связывало при жизни, поблагодарить их за все.

В разных регионах Украины гробки и проводы могут приходиться на разные дни: воскресенье, понедельник, вторник. Считается, что именно до девятого дня после Пасхи души умерших посещают землю, а потому важно успеть помянуть их именно в этот период, не позже наступления Радоницы.

Что нужно делать, как поминать родных

Вторая неделя после Пасхи посвящена воспоминаниям об умерших родственниках. Многие ритуалы славян в этот период связаны с поминками.

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Есть традиция в этот день оставлять окно в доме открытым, чтобы дух покойного родственника мог беспрепятственно попасть в жилище и навестить родню.

Верующие идут в церковь, ставят свечи и молятся за упокой душ своих близких. Также люди заказывают молебен и пишут записки с именами тех, кого хотят помянуть на церковной службе. А еще приносят продукты в церковь для поминания.

Затем люди посещают могилки родных, несут цветы, паски, крашенки, конфеты и другие пасхальные угощения, которые раздают бедным для поминания. Ритуал проявления доброты, подаяния и угощения нуждающихся облегчает души умерших и приближает к Господу.

Раздавать поминальные подаяния можно не только нищим. Не удивляйтесь и не отказывайтесь, если в эти дни на кладбище вам протянут поминальное угощение и назовут имя умершего. По христианской традиции его тоже нужно помянуть – т.е. вспомнить по имени.

После посещения кладбища люди собираются дома на поминальную трапезу. На столе обязательно должна быть кутья, пасхальная выпечка, крашенки и другие угощения. Проводы – это особый ритуальный день в году, который дает возможность семье и родственникам, где бы они ни находились, увидеться, собраться вместе в отчем доме, за одним поминальным столом, чтобы поименно вспомнить тех, кого уже нет с ними, и не утратить связь с родом.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2021 года в Украине.