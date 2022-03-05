Как получить помощь психотерапевта бесплатно – список специалистов

Бесплатно оказать психологическую помощь украинцам и помочь справиться с тревожностью готовы израильские специалисты / Фото: istockphoto.com
Из-за действий оккупационных войск РФ сотни тысяч украинцев нуждаются в психологической поддержке и помощи. Свою помощь жителям Украины, пострадавшим от военного вторжения, готовы предоставить бесплатно русскоязычные психотерапевты из Изралия.
Вот список их контатков в вайбере, востапе и телеграме:
- Женя Пукшанская: +972-50-3062267 (вотсап, вайбер)
- Ольга Шабанов: +972-52-6658977
- Ирина Коре: +972-58-4449545 (вотсап, телеграм)
- Юлия Захаров cbt: +972-54-6245885 (вотсап, вайбер)
- Лина Глузман cbt: +972-52-3650485
- Лена Червец (медпсихолог): +972-50-6842867 (вотсап, вайбер)
- Инга Майк: +972-54-4528145 (вотсап)
- Анна Зимбовски: +972-50-7181575 (вотсап, вайбер)
- Регина Спектор: +972-53-7142607 (вотсап)
- Таня Свешникова +972-58-6689786 (вотсап)
- Галина Городецкая: +972-54-4322827 (вотсап, вайбер)
- Сара Вайнштейн: +972-52-8705745 (вотсап, вайбер)
- Анна (семейный психолог): +972-52-2904954
- Ханна Валерия Гришко: +972-53-82726575
- Мейра Сазонов (психолог): +972-55-2769489
Также вы можете получить бесплатно онлайн-консультацию других специалистов, читайте "Как найти врача – бесплатная медпомощь онлайн во время военного положения".
Справиться с тревожностью и поддерживать друг друга также помогут следующие упражнения, читайте "В укрытии или убежище – как справиться с тревожностью в замкнутом пространстве".