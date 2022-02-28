Как получить бесплатную консультацию врача – 45 экспертов, которые готовы помочь онлайн

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В период войны в Украине, которая началась 24 февраля, не все люди имеют возможность посещать медицинские учреждения офлайн для консультации и лечения. Мы поделимся контактами 45 врачей-профессионалов из Регионального медицинского центра "Экомет", которые помогут украинцам бесплатно на онлайн-консультациях. Сохраняйте список и оставайтесь здоровыми.

Список квалифицированных врачей, которые готовы помочь:

Гастроэнтеролог Екатерина Картавцева – 063-327-20-95. Гастроэнтеролог Светлана Тарасенко – 093-991-14-02. Детский гастроэнтеролог Елена Емельянцева – 068-606-95-91. Гинеколог Лейла Байрамова – 068-795-55-52. Гинеколог Елена Белан – 093-643-83-73. Гинеколог Наталья Сотник – 099-370-13-14. Гинеколог Юлия Ермакова – 050-555-23-12. Гинеколог для детей и подростков Татьяна Шимбарева – 095-318-79-21. Дерматовенеролог – Маргарита Пенская – 095-086-77-65. Дерматовенеролог Александр Родоманченко-066-222-92-22. Детский дерматовенеролог Виктория Чирва – 050-109-42-94. Детский эндокринолог Галина Веселова – 050-300-42-17. Эндоскопист Кирилл Дубров – 050-946-60-92. Кардиолог Елена Кан – 050-833-30-95. Кардиолог Диана Переверзева – 066-709-31-03. Кардиолог и терапевт Татьяна Юрченко – 066-486-34-70. Невропатолог Анна Золотарева – 067-881-95-00. Невропатолог Мария Спицына – 067-789-96-03. Детский нефролог Наталья Хмара – 099-044-52-92. Детский ортопед-травматолог Анна Чикрыжова – 067-949-22-31. Отоларинголог Елена Голобородько – 066-765-12-38. Детский отоларинголог Наталья Дудык – 050-644-87-18. Терапевт Светлана Довгаль – 096-405-87-89. Терапевт Анна Конотоп – 066-956-33-07. Терапевт (+УЗИ) Надежда Апар – 095-150-41-11. Уролог Владимир Борзов – 099-940-57-69. Уролог Ольга Ототюк – 050-192-54-26. Хирург Александр Бычков – 050-325-88-29. Хирург Александр Чеботарев – 050-300-22-73. Хирург и маммолог Дарья Мельник – 066-002-91-56. Хирург и проктолог Александр Штонда – 096-964-92-38. Офтальмолог Юлия Боева – 097-320-19-91. Офтальмолог Шехла Ахмедова – 063-243-85-56. Педиатр Валентина Дика – 099-069-33-57. Педиатр Людмила Лихо – 095-359-72-57. Педиатр Татьяна Третяк – 050-867-33-94. Пульмонолог и терапевт Наталья Горленко – 050-749-84-94. Пульмонолог и терапевт Екатерина Смолянык – 066-412-12-83. Рентгенолог Анна Бобловская – 097-832-76-12. Рентгенолог Наталья Лысенко – 067-514-25-80, 099-417-83-72. Рентгенолог Николай Ковалев – 066-113-83-90. Сердечно-сосудистый хирург Александр Арцыбушев – 050-252-49-93. Стоматолог-терапевт Наталья Кирилова – 099-629-29-14. Детский стоматолог Оксана Плетнева – 096-297-35-31. Терапевт и кардиолог Андрей Шевченко – 095-389-76-47.

Напомним, что психологи будут бесплатно консультировать семьи военных.

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