Як отримати безоплатну консультацію лікаря – 45 експертів, які готові допомогти онлайн

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В період війни в Україні, яка розпочалася 24 лютого, не всі люди мають можливість відвідувати медичні заклади офлайн для консультації та лікування. Ми поділимося контактами 45 лікарів-професіоналів з Регіонального медичного центру "Екомет", які допоможуть українцям безоплатно на онлайн-консультаціях. Зберігайте список та залишайтеся здорові.
Перелік кваліфікованих лікарів, які готові допомогти:
- Гастроентеролог Катерина Картавцева – 063-327-20-95.
- Гастроентеролог Світлана Тарасенко – 093-991-14-02.
- Дитячий гастроентеролог Олена Ємельянцева – 068-606-95-91.
- Гінеколог Лейла Байрамова – 068-795-55-52.
- Гінеколог Олена Бєлан – 093-643-83-73.
- Гінеколог Наталія Сотник – 099-370-13-14.
- Гінеколог Юлія Єрмакова – 050-555-23-12.
- Гінеколог для дітей та підлітків Тетяна Шимбарьова – 095-318-79-21.
- Дерматовенеролог – Маргарита Пенська – 095-086-77-65.
- Дерматовенеролог Олександр Родоманченко- 066-222-92-22.
- Дитячий дерматовенеролог Вікторія Чирва – 050-109-42-94.
- Дитячий ендокринолог Галина Веселова – 050-300-42-17.
- Ендоскопіст Кирило Дубров – 050-946-60-92.
- Кардіолог Олена Кан – 050-833-30-95.
- Кардіолог Діана Переверзєва – 066-709-31-03.
- Кардіолог та терапевт Тетяна Юрченко – 066-486-34-70.
- Невропатолог Анна Золотарьова – 067-881-95-00.
- Невропатолог Марія Спіцина – 067-789-96-03.
- Дитячий нефролог Наталя Хмара – 099-044-52-92.
- Дитячий ортопед-травматолог Ганна Чікрижова – 067-949-22-31.
- Отоларинголог Олена Голобородько – 066-765-12-38.
- Дитячий отоларинголог Наталія Дудик – 050-644-87-18.
- Терапевт Світлана Довгаль – 096-405-87-89.
- Терапевт Анна Конотоп – 066-956-33-07.
- Терапевт (+УЗД) Надія Апар – 095-150-41-11.
- Уролог Володимир Борзов – 099-940-57-69.
- Уролог Ольга Ототюк – 050-192-54-26.
- Хірург Олександр Бичков – 050-325-88-29.
- Хірург Олександр Чеботарьов – 050-300-22-73.
- Хірург та мамолог Дар’я Мельник – 066-002-91-56.
- Хірург та проктолог Олександр Штонда – 096-964-92-38.
- Офтальмолог Юлія Боєва – 097-320-19-91.
- Офтальмолог Шехла Ахмедова – 063-243-85-56.
- Педіатр Валентина Дика – 099-069-33-57.
- Педіатр Людмила Лихо – 095-359-72-57.
- Педіатр Тетяна Третяк – 050-867-33-94.
- Пульмонолог та терапевт Наталія Горленко – 050-749-84-94.
- Пульмонолог та терапевт Катерина Смоляник – 066-412-12-83.
- Рентгенолог Анна Бобловська – 097-832-76-12.
- Рентгенолог Наталія Лисенко – 067-514-25-80, 099-417-83-72.
- Рентгенолог Микола Ковальов – 066-113-83-90.
- Серцево-судинний хірург Олександр Арцибушев – 050-252-49-93.
- Стоматолог-терапевт Наталія Кирилова – 099-629-29-14.
- Дитячий стоматолог Оксана Плетньова – 096-297-35-31.
- Терапевт та кардіолог Андрій Шевченко – 095-389-76-47.
Нагадаємо, що психологи безплатно консультуватимуть сім'ї військових.
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