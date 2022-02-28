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Як отримати безоплатну консультацію лікаря – 45 експертів, які готові допомогти онлайн

Ліліана Григорак
28 лютого, 17:16
Лікарі Регіонального медичного центру "Екомет" безоплатно консультують

/ Фото: Pexels

В період війни в Україні, яка розпочалася 24 лютого, не всі люди мають можливість відвідувати медичні заклади офлайн для консультації та лікування. Ми поділимося контактами 45 лікарів-професіоналів з Регіонального медичного центру "Екомет", які допоможуть українцям безоплатно на онлайн-консультаціях. Зберігайте список та залишайтеся здорові.

Перелік кваліфікованих лікарів, які готові допомогти:

  1. Гастроентеролог Катерина Картавцева – 063-327-20-95.
  2. Гастроентеролог Світлана Тарасенко – 093-991-14-02.
  3. Дитячий гастроентеролог Олена Ємельянцева – 068-606-95-91.
  4. Гінеколог Лейла Байрамова – 068-795-55-52.
  5. Гінеколог Олена Бєлан – 093-643-83-73.
  6. Гінеколог Наталія Сотник – 099-370-13-14.
  7. Гінеколог Юлія Єрмакова – 050-555-23-12.
  8. Гінеколог для дітей та підлітків Тетяна Шимбарьова – 095-318-79-21.
  9. Дерматовенеролог – Маргарита Пенська – 095-086-77-65.
  10. Дерматовенеролог Олександр Родоманченко- 066-222-92-22.
  11. Дитячий дерматовенеролог Вікторія Чирва – 050-109-42-94.
  12. Дитячий ендокринолог Галина Веселова – 050-300-42-17.
  13. Ендоскопіст Кирило Дубров – 050-946-60-92.
  14. Кардіолог Олена Кан – 050-833-30-95.
  15. Кардіолог Діана Переверзєва – 066-709-31-03.
  16. Кардіолог та терапевт Тетяна Юрченко – 066-486-34-70.
  17. Невропатолог Анна Золотарьова – 067-881-95-00.
  18. Невропатолог Марія Спіцина – 067-789-96-03.
  19. Дитячий нефролог Наталя Хмара – 099-044-52-92.
  20. Дитячий ортопед-травматолог Ганна Чікрижова – 067-949-22-31.
  21. Отоларинголог Олена Голобородько – 066-765-12-38.
  22. Дитячий отоларинголог Наталія Дудик – 050-644-87-18.
  23. Терапевт Світлана Довгаль – 096-405-87-89.
  24. Терапевт Анна Конотоп – 066-956-33-07.
  25. Терапевт (+УЗД) Надія Апар – 095-150-41-11.
  26. Уролог Володимир Борзов – 099-940-57-69.
  27. Уролог Ольга Ототюк – 050-192-54-26.
  28. Хірург Олександр Бичков – 050-325-88-29.
  29. Хірург Олександр Чеботарьов – 050-300-22-73.
  30. Хірург та мамолог Дар’я Мельник – 066-002-91-56.
  31. Хірург та проктолог Олександр Штонда – 096-964-92-38.
  32. Офтальмолог Юлія Боєва – 097-320-19-91.
  33. Офтальмолог Шехла Ахмедова – 063-243-85-56.
  34. Педіатр Валентина Дика – 099-069-33-57.
  35. Педіатр Людмила Лихо – 095-359-72-57.
  36. Педіатр Тетяна Третяк – 050-867-33-94.
  37. Пульмонолог та терапевт Наталія Горленко – 050-749-84-94.
  38. Пульмонолог та терапевт Катерина Смоляник – 066-412-12-83.
  39. Рентгенолог Анна Бобловська – 097-832-76-12.
  40. Рентгенолог Наталія Лисенко – 067-514-25-80, 099-417-83-72.
  41. Рентгенолог Микола Ковальов – 066-113-83-90.
  42. Серцево-судинний хірург Олександр Арцибушев – 050-252-49-93.
  43. Стоматолог-терапевт Наталія Кирилова – 099-629-29-14.
  44. Дитячий стоматолог Оксана Плетньова – 096-297-35-31.
  45. Терапевт та кардіолог Андрій Шевченко – 095-389-76-47.

Нагадаємо, що психологи безплатно консультуватимуть сім'ї військових.

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