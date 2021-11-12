Как полететь в Дубай по цене тура в Египет – рассказала тревел-эксперт

Как полететь в Дубай по цене тура в Египет – рассказала тревел-экспертка

Опровергнем мифы о дорогом Дубае с тревел-экспертом Анной Кришталь, которая недавно рассказывала нам, где дешевле отдыхать – в Турции или Украине. После прочтения сегодняшней статьи Дубай не будет у вас ассоциироваться исключительно со словами "дорого, богато".

В конце материала вас ждет бонус, который удивит любителей поесть не за все деньги мира.

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Анна Кришталь – тревел-эксперт / Фото: пресс-служба

Когда нужно лететь в Дубай, чтобы сэкономить на стоимости тура?

Планируйте туры в низкий сезон, который в Дубае с начала января по февраль. В этот период погода благоприятна для прогулок по городу и исследования его туристических зон. Температура воздуха в январе 23,6°C, в феврале – 24,4°C.

Но купаться в море будет некомфортно, поскольку зимой может быть ветрено и температура воды минимальная – не выше 22,2°C. К слову, в сентябре показатель достигает отметки 32,9°C. Если вам важен релакс на пляже, низкий сезон не для вас.

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/ Фото: pexels.com

Низкие цены на туры также радуют в период Рамадана. Пост в 2022 году начинается с вечера 2 апреля и длится до 2 мая. У туристов есть месяц, чтобы отдохнуть по бюджетным ценам. Но стоит учитывать правила, которые путешественникам нужно соблюдать в период поста. Среди них – запрет распивать алкогольные напитки в общественных местах и ношение откровенной одежды.

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Не готовы отказаться от коктейля на террасе с видом на Бурдж Халифу, но все же хотите сэкономить? Летите в эмират с июля по август – этот период также называют "низким сезоном". Но снова необходимо жертвовать! В этот раз комфортной погодой.

В эти месяцы температура воздуха достигает 39,8°C днем, а вечером – 33,3°C. Безумные цифры, которые не каждый из украинцев выдержит, учитывая привычный для нас климат.

Любители премиального отдыха, для которых важен не только VIP-отель, но и температурные показатели, летят в Дубай во время высокого сезона. Но переплачивают до 50% за туры.

Как еще можно сэкономить, кроме покупки туров в низкий сезон?

Купите "горячие путевки". Они поступают в турагентства спонтанно в течение года, но вычислить конкретную дату невозможно. Наиболее выгодные предложения появляются в период с конца ноября по начало декабря. Также с января по февраль. Но не ждите их на праздники: "поймать" тур на Рождество, Новый год и другие выдающиеся даты невозможно.

Тревел-эксперт Анна Кришталь рассказала, что цены бывают очень "горячие". И даже более приятные, чем в Египте. В 2020 году в ноябре был четырехдневный "горячий тур" на одного за 3700 гривен. Представляете? В цене были учтены перелет, трансфер, багаж, страховка и проживание с завтраками в 4* отеле Ramada by Wyndham Dubai Deira рядом с метро в районе Дейра.

Посмотрите, подобные условия в Египте по таким ценам найти – невозможно!

"Горячий тур" на одного за 3700 гривен / Фото: booking.com

В ноябре этого года ей попалось "горячее предложение" за 9400 гривен на двоих. В цену включен полный тур-пакет и проживание в течение 7 дней в 4* отеле OLIDAY INN DUBAI AL MAKTOUM AIRPORT. Но без питания. Отель расположен вблизи аэропорта.

"Горячее предложение" за 9400 гривен на двоих / Фото: booking.com

"Горячие путевки" – это быстрая акция с собственными правилами. Надо их знать, чтобы не упустить возможность.

Какие ТОП-3 совета, чтобы успеть приобрести "горячую путевку"?

Вы должны решать быстро: здесь и сейчас. "Горячие путевки" подходят людям, которые работают дистанционно. Ведь они не привязаны к местоположению.

Не откладывайте покупку "горячего тура" на потом, ведь он подорожает. Цена таких туров динамична: она не меняется примерно от 1 до 6 часов. Максимум, который был в работе тревел-эксперта – 2 дня.

Не будьте наивными в ожидании "горячих туров" на Рождество или 8 Марта. Практика показывает, что таких предложений для отдыха в период праздников нет.

Если хотите посетить город в праздничный период, выбирайте бюджетные районы с отелями и заведениями для питания. Надо же найти дополнительные варианты экономии в премиальном Дубае!

Где искать гостиницы в Дубае не за все деньги мира?

Вблизи аэропорта и в районе Дейра предлагают бюджетное проживание в гостиницах и хостелах. До Бурдж Халифы добираться от Дейры примерно 30 мин, если вы живете возле метро.

Самые дорогие варианты найдете в районе Дубай Марина, где любят отдыхать блогеры и звезды. Здесь сложно сэкономить, потому что цены выше примерно на 50%.

В районе Дейра предлагают бюджетное проживание в гостиницах / Фото: mytravelnotes

Прайсы туров в Дейру на двоих

Минимальная цена: в 4* Edge Creekside Hotel с завтраками на 6 дней – 20 600 гривен.

Средняя цена: в 4* Novotel Deira City Centre с завтраками на 7 дней – 27 тыс. гривен.

Высшее среднее: в 4* Radisson Blu Dubai Deira Creek без питания на 6 дней – 40 тыс. гривен.

Прайсы туров в "Дубай Марину" на двоих

Минимальная цена: в 4* Marina Byblos с завтраками на 6 дней – 37 тыс. гривен.

Средняя цена: в апартаментах Dusit Princess Residences Dubai Marina с завтраками на 7 дней – 76 тыс. гривен.

Выше среднего: в 5* Rixos The Palm Dubai с услугой "Ультра все включено" на 6 дней – 135 тыс. гривен.

На чем еще можно сэкономить?

На заведениях общественного питания, если забронируете отель без завтраков, обедов и ужинов.

О ТОП-5 заведениях рассказала украинка Александра Кириченко, которая четыре года проживала в Дубае, и успела попробовать еду в многих ресторанах и кафе. Поведает нам, где устроить гастротур не за все деньги мира.

Александра Кириченко жила в Дубае 4 года / Фото: пресс-служба

Ловите ТОП-5!

1. Сирийская кафешка Laffah, где продают самую вкусную шаурму в Дубае. Порция меньше той, которую делают в Украине, поэтому нужно брать две. Девушка сказала, что готова есть chicken shawarma из Laffah до конца дней своих, ведь вкуснее не пробовала. Стоит она около $2.

2. Локальная сеть быстрой еды Seashell cafe, куда многие местные приходят не за бургерами, а за свежевыжатыми соками и коктейлями. Там рекомендуем попробовать молочный коктейль с авокадо и клубничный сок без примесей. Цена приблизительно $5.

3. Посетите фудкорт в Dubai Mall и закажите обед в London Fish & Chips. Там предлагают сытные ланчи по приемлемым ценам: за большую порцию запеченного картофеля с наполнителями и напитком заплатите $10. За классическое блюдо Fish & Chips, которое обожают в Англии, заплатите $15.

4. Bangkok Town не обходите стороной. Он находится в Дейре, вблизи станции метро Al Qiyadah. Средний чек на одного – $30. Девушка рекомендует попробовать том ям с лемонграссом и морепродуктами, а также салат с папаей и арахисом.

5. И в завершение – семейный ресторан палестинской кухни Mama'esh, который расположен неподалеку Jumeirah Beach. Он находится на вилле, а открывшая его семья живет на втором этаже. Посетите ресторан на завтрак, но позаботьтесь о бронировании столика. Рекомендуем попробовать завтрак Mama & breakfast platter и десерт Оven baked Umm Ali. Средний чек на одного – примерно $15.

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