Як полетіти в Дубай за ціною туру до Єгипту – розповіла тревел-експертка

Як полетіти в Дубай за ціною туру в Єгипет - розповіла тревел-експертка

Спростуємо міфи про дорогий Дубай з тревел-експерткою Анною Кришталь, яка нещодавно розповідала нам, де дешевше відпочивати – в Туреччині чи Україні. Після прочитання сьогоднішньої статті Дубай не буде у вас асоціюватися виключно зі словами "дорого, богато".

В кінці матеріалу на вас чекає бонус, який здивує любителів поїсти не за всі гроші світу.

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Анна Кришталь – тревел-експертка / Фото: прес-служба

Коли треба летіти в Дубай, щоб заощадити на вартості туру?

Плануйте тури в низький сезон, який в Дубаю з початку січня по лютий. В цей період погода сприятлива для прогулянок містом та дослідження його туристичних зон. Температура повітря у січні 23,6°C, у лютому – 24,4°C.

Але купатися в морі буде некомфортно, бо зимою вітряно і температура води мінімальна – не вище 22,2°C. До слова, у вересні показник цей сягає позначки 32,9°C. Якщо вам важливий релакс на пляжі, то низький сезон не для вас.

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/ Фото: pexels.com

Низькі ціни на тури також тішать у період Рамадану. Піст у 2022 році розпочинається з вечора 2 квітня і триває до 2 травня. В туристів є місяць, щоб відпочити за бюджетними цінами. Але варто зважати на правила, яких мандрівникам треба дотримуватися в період посту. Серед них – заборона розпивати алкогольні напої у громадських місцях та носіння відвертого одягу.

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Не готові відмовитися від коктейлю на терасі з виглядом на Бурдж Халіфу, але все ж хочете заощадити? Летіть в емірат з липня по серпень – цей період також називають "низьким сезоном". Але знову треба жертвувати! Цього разу комфортною погодою. В ці місяці температура повітря сягає 39,8°C вдень, а ввечері – 33,3°C. Шалені цифри, які не кожен з українців витримає з огляду на звичний для нас клімат.

Поціновувачі преміального відпочинку, для яких важливий не лише VIP-готель, але й температурні показники, летять в Дубай під час високого сезону. Але переплачують до 50% за тури.

Як ще можна заощадити, окрім придбання турів у низький сезон?

Купуйте "гарячі путівки". Вони надходять до тур-агенцій спонтанно протягом року, але вирахувати конкретну дату неможливо. Найбільше вигідних пропозицій з’являється у час з кінця листопада до початку грудня. Також з січні по лютий. Але не чекайте їх на свята: "зловити" такий тур на Різдво, Новий рік та визначні дати неможливо.

Тревел-експертка Анна Кришталь розповіла, що ціни трапляються дуже "гарячі". І, навіть приємніші, ніж у Єгипті. В 2020-му році в листопаді був чотириденний "гарячий тур" на одного за 3700 гривень. Уявляєте? В ціні були враховані переліт, трансфер, багаж, страховка та проживання зі сніданками в 4* готелі Ramada by Wyndham Dubai Deira поряд з метро в районі Дейра.

Погляньте, подібні умови в Єгипті за такими цінами знайти – це фантастика!

"Гарячий тур" на одного за 3700 гривень / Фото: booking.com

Цьогоріч у листопаді їй трапилася "гаряча пропозиція" за 9400 гривень на двох. У ціну включений повний тур-пакет та проживання протягом 7 днів у 4* готелі OLIDAY INN DUBAI AL MAKTOUM AIRPORT. Але без харчування. Готель розташований поблизу аеропорту.

"Гаряча пропозиція" за 9400 гривень на двох / Фото: booking.com

"Гарячі путівки" – це швидка акція з власними правилами. Потрібно їх знати, щоб не проґавити можливість.

Які ТОП-3 поради, щоб встигнути придбати "гарячу путівку"?

Ви маєте вирішувати швидко: тут і зараз. Найбільше "гарячі путівки" підходять людям, які працюють дистанційно. Бо вони не прив’язані до місця розташування.

Не відкладайте покупку "гарячого туру" на потім, бо він подорожчає. Ціна таких турів динамічна: приблизно вона не змінюється від 1 до 6 годин. Максимум, який був в роботі тревел-експертки – 2 дні.

Не будьте наївними в очікуванні "гарячих турів" на Різдво чи 8 Березня. Практика показує, що таких пропозиції для відпочинку в період свят немає.

Якщо хочете відвідати місто в святковий період, то обирайте бюджетні райони з готелями та закладами для харчування. Треба ж знайти додаткові варіанти економії у преміальному Дубаї!

Де шукати готелі в Дубаї не за всі гроші світу?

Поблизу аеропорту та в районі Дейра пропонують бюджетне проживання в готелях та хостелах. До Бурдж Халіфи від бюджетного району добиратися приблизно 30 хв, якщо ви мешкаєте біля метро.

Найдорожчі варіанти знайдете в районі Дубай Маріна, де люблять відпочивати блогери та зірки. Тут складно зекономити, бо ціни вищі приблизно на 50%.

В районі Дейра пропонують бюджетне проживання в готелях / Фото: mytravelnotes

Прайси турів в Дейру на двох

Мінімальна ціна: у 4* Edge Creekside Hotel зі сніданками на 6 днів – 20 600 гривень.

Середня ціна: у 4* Novotel Deira City Centre зі сніданками на 7 днів – 27 тис. гривень.

Вища середньої: в 4* Radisson Blu Dubai Deira Creek без харчування на 6 днів – 40 тис. гривень.

Прайси турів у "Дубай Маріну" на двох

Мінімальна ціна: у 4* Marina Byblos зі сніданками на 6 днів – 37 тис. гривень.

Середня ціна: в апартаментах Dusit Princess Residences Dubai Marina зі сніданками на 7 днів – 76 тис. гривень.

Вище середньої: у 5* Rixos The Palm Dubai з послугою "Ультра все враховано" на 6 днів – 135 тис. гривень.

На чому ще можна зекономити?

На закладах харчування, якщо забронюєте готель без сніданків, обідів та вечерь.

Про ТОП-5 закладів розповіла українка Олександра Кириченко, яка чотири роки мешкала в Дубаю. І встигла спробувати їжу в десятках ресторанів та кафе. Повідає нам, де влаштувати гастротур не за всі гроші світу.

Олександра Кириченко мешкала в Дубаю 4 роки / Фото: пресслужба

Ловіть ТОП-5!

1. Сирійська кафешка Laffah, де продають найсмачнішу шаурму в Дубаю. Порція менша за ту, яку роблять в Україні, тому треба брати дві. Дівчина зауважила, що готова їсти chicken shawarma з Laffah до скону, бо смачнішу не пробувала. Коштує вона приблизно $2.

2. Локальна мережа швидкої їжі Seashell cafe, куди багато місцевих приходять не за бургерами, а за свіжовичавленими соками та коктейлями. Там рекомендуємо спробувати молочний коктейль з авокадо та полуничний сік без домішок. Ціна приблизно $5.

3. Завітайте на фудкорт в Dubai Mall та замовте обід в London Fish & Chips. Там пропонують ситні ланчі за прийнятними цінами: за велику порцію запеченої картоплі з наповнювачами та напоєм заплатите $10. За класичну страву Fish & Chips, яку обожнюють в Англії, заплатите $15.

4. Bangkok Town не оминайте. Він знаходиться в Дейрі, поблизу станції метро Al Qiyadah. Середній чек на одного – $30. Дівчина рекомендує спробувати том ям з лемонграсом та морепродуктами, а також салат з папаєю та арахісом.

5. І на завершення – сімейний ресторан палестинської кухні Mama'esh, який розташований неподалік Jumeirah Beach. Він знаходиться на віллі, а родина, яка його відкрила, живе на другому поверсі. Завітайте в ресторан на сніданок, але потурбуйтеся про бронювання столику. Рекомендуємо спробувати сніданок Mama'esh breakfast platter та десерт Оven baked Umm Ali. Середній чек на одного – приблизно $15.

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