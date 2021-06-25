Как питаться и какую воду пить, когда в тени +30

Пейте негазированную воду и помните, что вода ниже 20 градусов жажду не утоляет, включите в рацион кисломолочные продукты и больше ягод и овощей, умеренно употребляйте сезонные фрукты и откажитесь от мяса на завтрак

Как питаться в жару и какую пить воду / Фото: freepik.com

Несмотря на то, что в такую погоду особо и есть не хочется, но делать это нужно все равно. Другой вопрос – что необходимо включить в рацион и сколько, чтобы поддержать, а не навредить организму. Есть продукты, которые можно есть и не поправляться, и существуют простые правила, как питаться в жару. Диетолог Наталья Кива дала рекомендации.

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Фото: Наталья Кива, диетолог

Вода и другие напитки

Вода ниже 20 градусов жажду не утоляет / Фото: freepik.com

Прежде всего пейте воду! Много обычной чистой не газированной воды! Это важно. Должна быть чистая, слабощелочная, не очень холодная вода.

Вода ниже 20 градусов жажду не утоляет и почти не всасывается, пока не нагреется до температуры тела.

Всегда носите с собой бутылочку с водой. Насыщайте клетки влагой, не доводите себя до обезвоживания. Также пейте травяные и плодовые чаи, кисломолочные напитки, они прекрасно утоляют жажду и насыщают, а еще – отвары из шиповника, лимонады без сахара, ягодные морсы.

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Продукты питания

В рационе должно быть много овощей и легкой пищи / Фото: Unsplash Реклама



Пищу выбирайте легкую, не нагружайте организм. В рационе обязательно должны присутствовать много овощей и зелени, ягоды и умеренно употребляйте сезонные фрукты. Они богаты водой, витаминами и минералами. Обеспечат ваш организм жидкостью и заберут на себя лишнее тепло. Ешьте легкие белковые продукты: яйца, рыбу, творог, кефир, йогурт, белый сыр. Летние холодные супы и салаты.

Вместе с этим мясо и рыбу не рекомендуется употреблять на завтрак, так как ферментной системе тяжело переработать с утра такой белок.

Запрещенные в жару продукты

В жару откажитесь от жирной пищи / Фото: freepik.com

Для того, чтобы легче было переносить жару, откажитесь от жирного, острого, соленого, мучного, сладкого, кофе, сладких газированных напитков, алкоголя.



И еще – носите одежду из натуральных тканей: хлопок, лен, шелк. Старайтесь больше находиться в тени и у водоемов. Если все же находитесь под палящем солнцем, наносите солнцезащитные крема, надевайте очки и головные уборы. Чаще принимайте душ или делайте прохладные ванны для ног.

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