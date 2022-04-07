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Бесплатная SIM-карта, интернет и экономия на звонках – лайфхаки для украинцев за границей

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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7 апреля, 19:20
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Украинцы бесплатно получают eSim в приложении Airalo и SIM-карту некоторых операторов, а также пользуются специальными предложениями для звонков, интернета и смс
Лайфхаки для украинцев за границей
Лайфхаки для украинцев за границей / Фото: Коллаж: Сегодня

Ежедневно тысячи украинцев переезжают за границу из-за войны. Чтобы оставаться на связи с родными и знакомыми в новой стране, необходима SIM-карта и проверенный оператор для выбора тарифа. "Сегодня" расскажут, почему приложение Airalo сверхпопулярно среди украинцев и как сэкономить на тарифах.

1 – загрузите приложение Airalo

Airalo – это спасение для людей, любящих экологичность во всем. В приложении вы приобретете виртуальную карту, чтобы пользоваться интернетом в любой стране, не выходя из дома. Но на нее деньги вы не потратите.

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/ Фото: airalo.com

Во время войны в Украине приложение предоставляет украинцам $10 на покупку онлайн-карты. Напишите в службу поддержки с указанием национальности для получения суммы.

Если поделитесь реферальным кодом с другом, который купит сим-карту, получите дополнительно $3. Код увидите в настройках с рубрикатором "Приглашайте и зарабатывайте". Скачав Airalo, вы останетесь в плюсе.

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2 – проверьте предложения мобильных операторов для украинцев

Беженцам из Украины рады во всех уголках мира. Для них делают скидки, или бесплатно предлагают услуги, чтобы поддержать и помочь адаптироваться в стране. Некоторые мобильные операторы в Европе предлагают специальные тарифы для украинцев.

По приезду в Бельгию или другую страну, не спешите сразу покупать любой тариф операторов. Спросите, есть ли специальные предложения для вас и покажите паспорт гражданина Украины.

/ Фото: Pexels

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Например, компания Vodafone в Великобритании сделала все звонки и текстовые смс в Украину и из Украины бесплатными для людей.

Немецкий оператор мобильной связи Deutsche Telekom украинцам дарит SIM-карты. Их найдете в 540 магазинах сети. В украинца с картой будет безлимит на звонки и пользование интернетом.

Бельгийский оператор Proximus украинцам предлагает бесплатную SIM-карту с 10 Гб для пользования интернетом в месяц, безлимитные звонки и смс в пределах ЕС.

Оператор Словакии Orange предлагает SIM-карту бесплатно с 10 Гб для пользования интернетом и 60 бесплатными минутами для звонков в Украину.

Операторы Vivacom (Болгария), Telefónica (Испания), O2 (Чехия), Telecom Italia (Италия), Orange, Plus, T-Mobile, Play (Польша) и другие тоже предлагают специальные условия для украинцев в разных странах.

Мы рассказывали, как бесплатно пойти в кинотеатр и парк развлечений в Польше – 23 возможности для украинцев.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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