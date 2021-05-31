Как перестать пить вредную сладкую газировку и зачем это делать

Сладкая газировка ведет к лишнему весу и ожирению, поэтому от привычки пить сладкие напитки всей семьей лучше избавляться. Как это сделать – в исследовании

Сладкая газировка ведет к лишнему весу и ожирению / Фото: unsplash.com

Если ежедневный рацион всей семьи не обходится без лимонада, колы и других напитков с сахаром, то вы программируете проблемы с лишним весом у ваших детей и их будущих детей. Почему на стоит пить сладкие напитки самими и как сформировать здоровые пищевые привычки у детей? Этим вопросом задались ученые: результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

Почему же пить сладкую газировку и друге такие напитки – вредно?

Соблюдать питьевой режим и пить достаточно чистой воды – об этом все чаще нам говорят и диетологи, и сторонники здорового образа жизни, и наши семейные врачи. Множество людей элементарно забывают пить достаточно чистой воды, предпочитая сладкую газировку, пакетированный сок или другой сахаросодержащий напиток.

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И такие привычки формируются с детства, а избавиться от них потом довольно сложно. Если вы сами постоянно пьете сладкие напитки и потакаете этому у своих детей, то у них формируется такая же нездоровая привычка. А чрезмерное употребление сахаросодержащих напитков, как отмечает ВОЗ, тесно связано с увеличением массы тела и, следовательно, ведет к лишнему весу и ожирению.

У тех детей и взрослых, в чьем рационе преобладает чистая питьевая вода, а не лимонад или кола, более низкий индекс массы тела. Соответственно, проблем с лишним весом, развития хронических болезней из-за ожирения и необходимости худеть у них гораздо меньше.

Как же научить себя и детей пить больше чистой воды?

Ученые отмечают, что как взрослые, так и дети недооценивают важность чистой питьевой воды в рационе из-за недостаточной информированности. Взрослым важно самим менять свои привычки и учить этому детей. Например, даже частое повторение слов и фраз с детьми о том, что "вода полезна", "чистая вода – это здоровье", "важно быть здоровым и пить воду" закладывает в уме определенные позитивные привычки. И заставляет детей чаще думать о пользе именно чистой питьевой воды, а не сладкой газировки, соответственно, искать нужную информацию, задавать вопросы.

Постарайтесь заменить вредные привычки пить "шипучку" полезными / Фото: unsplash.com

Взрослым же важно самим понимать важность чистой воды, вред от газировки и постараться заменить вредные привычки пить "шипучку" полезными:

Если чистая вода кажется вам не вкусной, то заморозьте очищенные кусочки лимона, лайма, апельсина и кладите в стакан с водой. Это сделает воду вкуснее и приятнее на вид. Совместите питье воды с каким-то ежедневным ритуалом: например, с очищением кожи или бритьем. Модно пить стакан или полстакана воды до, и после процедуры. Сделайте так, чтобы пить воду стало удобнее – держите рядом стакан, бутылку или кружку с водой.

Напомним, что ранее мы также писали, сколько чистой воды нужно пить в день.