Как оставаться молодым и здоровым – доктор Комаровский раскрыл секрет

Оставаться молодым и здоровым Евгению Комаровскому помогает отдых на природе и общение с семьей / Фото: Коллаж: Сегодня
Не секрет, что жизнелюбие и хорошее настроение доктора Комаровского располагают к нему окружающих. Поэтому зрители канала "Украина" решили узнать о здоровых привычках кандидата медицинский наук. В программе "Ранок з Україною" он с удовольствием поделился своим рецептом молодости и умением ценить каждое мгновение жизни.
Те зрители, кто давно смотрит эфиры с участием доктора Комаровского, в один голос утверждают, что он очень харизматичный, жизнерадостный и приятный человек. Эти качества характера явно подкрепляются хорошими привычками, которые помогают не только много работать, но и посвящать время семье и друзьям. Но Евгений Комаровский не стал скрывать и свои вредные привычки.
Я мало двигаюсь и практически не гуляю по городу, потому что на улице меня сразу узнают, – признался Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Если я уезжаю куда-то далеко, где меня не знают, то я с удовольствием много хожу
Самой вредной привычкой Евгений Комаровский считает свою любовь к сладкому. И отказаться от нее он пока не в силах. Еще одна отличительная черта его образа жизни – нелюбовь к политике.
Чтобы оставаться молодым и здоровым, нужно быть как можно дальше от ядовитого болота под названием "политика", – поделился кандидат медицинских наук.
Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".
Также мы писали, чем безлактозное молоко лучше обычного.