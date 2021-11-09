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Доктор Комаровский объяснил, действительно ли безлактозное молоко лучше обычного

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
9 ноября, 15:40
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Евгений Комаровский рассказал, что безлактозное молоко – продукт для специфических ситуаций. Но если нет непереносимости лактозы, то можно пить обычное молоко
Безлактозное молоко лучше обычного для людей с непереносимостью лактозы
Безлактозное молоко лучше обычного для людей с непереносимостью лактозы / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие люди уверены, что обычное молоко во взрослом возрасте только вредит. Некоторые эксперты даже утверждают: "Выбирайте только безлактозное молоко". Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" развеял мифы и объяснил, почему наш выбор порой неправильный.

Безлактозное молоко – это тренд или забота о здоровье?

Утром, когда на улице холодно и слякотно, без кофе не обойтись. Люди спешат на работу и по пути покупают латте, капучино или американо с молоком, и очень часто бариста слышит: "Мне молоко без лактозы". Это уже стало своего рода "трендом" – пить безлактозное молоко. Пусть даже оно стоит дороже.

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Пить безлактозное молоко, даже если человек переносит лактозу, стало трендом
Пить безлактозное молоко, даже если человек переносит лактозу, стало трендом / Фото: freepik.com

Кандидат медицинских наук Евгений Комаровский объяснил, что существует несколько видов сахара. Например, глюкоза, фруктоза, галактоза. А вот лактоза – это главный сахар, который находится в любом молоке млекопитающих и человека.

Все варианты молока сладковаты на вкус из-за углевода, который называется "лактоза", – сказал доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Когда лактоза попадает в организм человека, то она расщепляется особым ферментом под названием "лактаза.

По словам врача-педиатра высшей категории, лактаза – это наиболее активный фермент в организме у новорожденных, так как они питаются молоком. Но чем старше становится человек, тем меньше данного фермента. Это естественно, потому что на смену молоку приходят другие варианты питания.

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Причем есть много детей, которые уже в возрасте 10-15 лет не могут пить обычное молоко, потому что у них нет фермента "лактазы". Именно для них были придуманы безлактозные продукты.

Бывают ситуации, когда ребенок перенес какую-то острую кишечную инфекцию, после чего у него уменьшается количество вырабатываемой лактазы, – привел пример Евгений Комаровский. – И в период выздоровления желательно давать ребенку безлактозное молоко.

Кандидат медицинских наук объяснил, что безлактозное молоко – это продукт для специфических ситуаций.

То есть, обычное молоко не для всех вредно?

Его обычно обогащают витаминами и микроэлементами, но для тех людей, которые могут пить обычное молоко, безлактозный продукт не имеет никаких преимуществ.

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Но так как безлактозное молоко стоит дороже, то родители считают, что для их ребенка нужно покупать именно такой продукт. Хотя в нем нет главного полезного углевода, который содержится в обычном молоке, – сказал доктор Комаровский в интервью для канала "Украина". – Поэтому делайте правильные выводы: если у вас нет непереносимости лактозы – пейте обычное молоко.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

Также мы раньше писали, что делать, если у ребенка появился лишний вес.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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