Як залишатися молодим та здоровим – лікар Комаровський розкрив секрет

Залишатися молодим та здоровим Євгену Комаровському допомагає відпочинок на природі та спілкування з родиною / Фото: Колаж: Сьогодні

Не секрет, що життєлюбність та гарний настрій лікаря Комаровського подобаються багатьом людям. Тому глядачі каналу "Україна" вирішили дізнатись про здорови звички кандидата медичних наук, якому у жовтні виповнився 61 рік. У програмі "Ранок з Україною" він із задоволенням поділився своїм рецептом молодості та вмінням цінувати кожну мить життя.

Лікарю Комаровському подобається бути на природі, рибалити та дихати свіжим повітрям / Фото: инстаграм Комаровского

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Ті глядачі, хто давно дивиться ефіри за участю доктора Комаровського, в один голос стверджують, що він дуже харизматична, життєрадісна та приємна людина. Ці якості характеру явно підкріплюються добрими звичками , які допомагають не тільки багато працювати, а й присвячувати час сім'ї та друзям. Але Євген Комаровський не приховував і своїх шкідливих звичок.

Я мало рухаюся і практично не гуляю містом, бо на вулиці мене одразу впізнають, – зізнався Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Якщо я їду кудись далеко, де мене не знають, то я із задоволенням багато ходжу

Найшкідливішою звичкою Євген Комаровський вважає свою любов до солодкого . І відмовитися від неї він поки що не в змозі. Ще одна відмінна риса його способу життя – нелюбов до політики.

Щоб залишатися молодим і здоровим, треба бути якнайдалі від отруйного болота під назвою "політика", – поділився кандидат медичних наук.

У вихідні Євгена Комаровського рідко можна застати вдома, тому що йому подобається бути на природі, зустрічатися з близькими друзями, поїхати на рибалку, дихати свіжим повітрям і насолоджуватися спілкуванням з рідними.

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І наступна здорова звичка улюбленого лікаря України – це вміння оточувати себе молодими, гарними, веселими людьми, які показують приклад гарного ставлення до життя.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

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