Как не сойти с ума от новостей и остаться вменяемым – совет доктора Комаровского

Чтобы не сойти с ума от новостей и остаться вменяемым, доктор Комаровский советует держаться ближе к позитивным людям и самому заняться волонтерсвом / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

После нападения России на Украину каждый из нас находится в стрессе, многие боятся сойти с ума от новостей и вообще растеряны. Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский поделился своим мнением, как сейчас остаться вменяемым и пережить стресс.

Всегда, когда появляется фактор, вредящий здоровью человека, врач должен сделать все, чтобы этот фактор нейтрализовать. Поэтому с одной стороны вопрос ко мне, как к врачу о том, что сделать, чтобы во время войны остаться здоровым психически и морально – не корректный,- говорит кандидат медицинских наук,- Но это сейчас не в наших силах. Поэтому врачи сейчас проводят так называемую симптоматическую терапию.

То есть борются с симптомами, которые вызваны сложившейся ситуацией. Если адаптировать такие советы к нынешней ситуации, то в случае, если вы легко поддаетесь панике, не готовы принимать решения, держитесь рядом с людьми, которые держат себя в руках, не нагнетают обстановку и т.д. Но самое важное сейчас, как подчеркнул известный педиатр, найти себе дело.

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Чтобы переключиться с собственных страхов и проблем, посмотрите вокруг, кому еще хуже, чем вам. Волонтерство – отличная идея: кому-то нужно принести лекарства, кому-то помочь погулять с детьми. Чтобы оставаться морально стабильными, окружайте себя позитивными людьми.

Чтобы оставаться морально стабильными, окружайте себя позитивными людьми и сами займитесь волонтерством / Фото: freepik.com

Если вы уехали – то больше общайтесь не с такими же, как вы, кто постоянно мониторит новости и находится в стрессе, а наоборот. То же – относительно детей, им полезнее общаться и играть с местными детишками, которые менее испуганы и травмированы. То есть чаще переключайтесь на позитив и давайте психике отдохнуть.

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Помните, что никаких волшебных таблеток или "лечебного" алкоголя для восстановления психики не существует. Вас вылечит только время и адекватное поведение – подытожил Евгений Комаровский.

Также ранее известный педиатр рассказал о том, как помочь ребенку с высокой температурой в бомбоубежище.

Если же вас интересует, есть ли бактериологическое оружие в Украине, читайте ответ доктора Комаровского.