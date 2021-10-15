Как не получить осложнения после простуды или ОРВИ

При первых же симптомах ОРВИ, чтобы не получить осложнение, важно оставаться дома / Фото: Depositphotos

Если у вас начался насморк, появился кашель и другие признаки простуды, то обязательно оставайтесь дома пару дней. Почему возникают осложнения даже после легкого недомогания без температуры и что делать – рассказала терапевт, семейный врач, специалист УЗ-диагностики Анна Красюк.

Анна Красюк / Фото: пресс-служба

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Почему одни больше болеют ОРВИ, а другие – нет.

ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) возникает, когда человек впервые или повторно сталкивается с возбудителем той или иной болезни. Которого было достаточно в определенном месте (то есть была достаточная концентрация вирусных частиц), чтобы определенный человек заболел.

Как часто человек болеет – индивидуально и зависит от иммунной системы / Фото: Depositphotos

Корректнее говорить не ОРВИ, а ОРЗ – острое респираторное заболевание. Поскольку вирусная это инфекция либо она вызвана другим возбудителем, становится ясно уже в процессе того, когда человек болеет, а его организм с этой болезнью борется.

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Все очень индивидуально и зависит от иммунной системы человека. Если человек уже контактировал с определенным вирусом, а их, которые вызывают ОРЗ, более 200), повторно он уже может не заболеть. Или перенести болезнь в легкой форме.

В случае, когда человек имеет сопутствующие хронические заболевания, которые могут осложнить течение болезни, важно быть особенно внимательным и соблюдать режим, если заболели ОРЗ. То же касается случаев, когда человек с легкой формой простуды сам себе создает условия, при которых его организм ослабевает еще больше и иммунная система не справляется.

Почему возникают осложнения даже при легкой простуде?

Золотое правило при любом ОРЗ, заболел – сиди дома. Что же делают многие: принимают жаропонижающее и отправляются на работу, по другим делам, перенося заболевание "на ногах". В таких случаях рассчитывать на быстрое выздоровление не стоит, поскольку человек продолжает находиться в состоянии, которое не способствует его выздоровлению.

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Перенося даже самое легкое ОРЗ на ногах, вы рискуете получить осложнение и слечь надолго, и не даете организму возможности самообновиться и справиться с инфекцией. Особенно важно так не поступать людям из группы риска: пожилым, детям, при проблемах с сердцем, диабете и других хронических недугах.

А если у вас запущенный тонзиллит (воспаление миндалин), в носоглотке полно болезнетворных бактерий, то при малейшем переохлаждении создаются условия для того, чтобы болезнь вновь перешла в острую форму.

Как же правильно лечить ОРЗ или простуду?

Достаточно придерживаться сбалансированного рациона, легких физнагрузок, чтобы поддержать работу суставов, нормальное кровообращение, и человек выздоровеет за 3-5 дней. Когда заболевший понимает, как надо питаться, как создать правильный температурный режим, насколько важно проветривание, то он быстро выздоровеет и не получит никаких осложнений.

Здоровая пища, рациональное питанеи помогут быстрее выздороветь / Фото: unsplash.com

Лечение любой респираторной инфекции – симптоматическое. То есть если болит горло, то нужно принимать таблетки, пастилки с мятой и т.д., которые снимут боль и раздражение. Сейчас очень популярна стала доказательная медицина, поэтому это лучшее, чем нужно пользоваться, когда заболел.

То есть человек должен найти своего врача, эта практика очень популярна за рубежом. ОРЗ лечится самостоятельно, на дому, но врач-терапевт или семейный врач всегда на связи с пациентом, рекомендации дает по поводу терапии безрецептурными препаратами и только в случае обострения и угрозы тяжелого состояния – госпитализация.

А если заболел легко, то почему надо сидеть дома?

При первых признаках простуды необходимо оставаться дома, пропустите всего пару дней работы, а не неделю. Важно постараться ни с кем не контактировать именно первые два-три дня. Когда насморк, кашель, повышение температуры (или даже без нее), слабость и другие признаки простуды наиболее ярко проявляются.

Также думайте и об окружающих, если вы даже с легкой формой инфекции проедетесь в метро или автобусе и заразите, например, онкобольного человека, то он может получить осложнение и умереть, это не преувеличение, – говорит Анна Красюк. – Особенно это касается коронавирусной инфекции, то есть людей, переболевших бессимптомно или отказавшихся от вакцинации. Они – потенциальная угроза для людей, чья иммунная система ослаблена.

А как правильно укрепить иммунитет?

Повысить иммунитет можно только закаливанием и здоровым способом жизни. Вообще не существует в доказательной медицине такого понятия, как сниженный иммунитет. Иммуносупрессия, то есть угнетение иммунитета, может наступить по ряду причин, но их немного: это вынужденный прием специальных препаратов, которые угнетают иммунную систему. Или иммуносупрессивные заболевания, например, ВИЧ/СПИД.

Повысить иммунитет можно только закаливанием и здоровым способом жизни / Фото: Depositphotos

Если закаляться, не забывать соблюдать питьевой режим (ежедневно пить именно чистую воду), в помещении обеспечить температуру +18-21 градус и влажность 50-70%, рационально питаться, не курить, быть физически активными – то ваша иммунная система будет в полном порядке. И не допускать развития хронических заболеваний, то есть вовремя все лечить

А как избежать развития тонзиллита, бронхита и других осложнений?

Горло, нос и рот должны быть чистыми, тогда там не будут размножаться бактерии, соответственно – они не смогут спровоцировать осложнения. Общее состояние организма должно быть в норме, тогда при столкновении с инфекцией иммунитет справится быстро.

Даже если вы простудились и выделения из носа минимальны, нос следует полоскать специальными солевыми растворами до 12 раз в день. Чтобы возбудитель инфекции вместе с отделимым из носоглотки не попадал в другие органы, в кровь, лимфатическую систему.

Но если сопли зеленые, особенно у ребенка – то нужны антибиотики?

Антибиотиками лечат только бактериальные инфекции, но никак не вирусные. Каким именно возбудителем вызвано ОРЗ, становится понято только в процессе болезни. Наш организм очень многогранен, его невозможно вылечить одной таблеткой. Если вашему соседу помог какой-то препарат, то это не значит, что подойдет вам.

Насморк и зеленого цвета сопли – не всегда требуют лечения антибиотиками / Фото: freepik.com

Выделения при насморке могут быть любого цвета, и это не всегда означает присоединение антибактериальной инфекции. Соответственно – далеко не в каждом случае, когда сопли зеленого цвета, необходимо принимать антибиотики. К сожалению, но даже среди медиков до сих пор распространена практика – если выделения из носа не прозрачные, то сразу назначать антибактериальные препараты.

А как же иммуномодуляторы и другие препараты для иммунитета?

Иммуномодуляторы, противовирусные препараты, терапевтическое действие которых не доказано, принимать не стоит. Ну если только в качестве эффекта плацебо, когда человек верит, что чем больше он принимает разных препаратов или их ему назначает врач, – то лучше. Но это просто трата денег.

Повторюсь, лечение ОРЗ симптоматическое, это сбить температуру, принять препарат от боли в горле, промыть или закапать нос, чтобы нормально дышать, – говорит Анна Красюк. – И соблюдать постельный режим, пить больше жидкости, чтобы дать возможность организму скорее побороть болезнь.

Также важна влажная уборка, мытье полов, протирание мебели влажными тряпками, приготовить что-то вкусное, если болеет ребенок, чтобы у него появился аппетит и чтобы организм справился сам. Поговорка о том, что при лечении простуда проходит за неделю, а без лечения – за 7 дней, недалека от истины.

Лечить ОРЗ иммуномодуляторами – часто пустая трата денег / Фото: скриншот

Поскольку вирусы так и существуют, у каждого из них свой инкубационный период, жизненный цикл, а наш организм борется с огромным количеством вирусов каждый день. И если вы или ваш ребенок уже на пути к выздоровлению, то просто гуляйте в парке, где наименьший риск контактов, а не идите на рынок или в торговый центр.

Но все же, как можно предупредить инфекционные болезни, в том числе респираторные?

Единственный цивилизованный путь борьбы и профилактики инфекционных и вирусных болезней – это вакцинация. От того же гриппа важно привиться от начала сентября до середины октября, чтобы сформировался иммунитет. Противопоказания, медотводы и т.д. против вакцинации в большинстве случаев не нужны.

И главное – иммунитет сложно снизить просто так, тем более – введением вакцин. Школа, детсады, транспорт, переезды, кондиционер тоже не снижают иммунитет. Поэтому занимайтесь самообразованием, ищите информацию в доказательных официальных источниках, найдите квалифицированного семейного врача. И будьте здоровы!