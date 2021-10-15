Як не отримати ускладнення після застуди або ГРВІ

При перших же симптомах ГРВІ, щоб не отримати ускладнення, важливо залишатися вдома / Фото: Depositphotos

Якщо у вас почався нежить, з'явився кашель та інші ознаки застуди, то обов'язково залишайтеся вдома кілька днів. Чому виникають ускладнення навіть після легкого нездужання без температури і що робити – розповіла терапевт, сімейний лікар, фахівець УЗ-діагностики Анна Красюк.

Анна Красюк / Фото: пресслужба

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Чому одні більше хворіють на ГРВІ, а інші – ні.

ГРВІ (гостра респіраторна вірусна інфекція) виникає, коли людина вперше або повторно стикається зі збудником тієї чи іншої хвороби. Якого було достатньо в певному місці (тобто була достатня концентрація вірусних частинок), щоб певна людина захворіла.

Як часто людина хворіє – індивідуально і залежить від імунної системи / Фото: Depositphotos

Коректніше говорити не ГРВІ, а ГРЗ – гостре респіраторне захворювання. Оскільки вірусна це інфекція, чи вона викликана іншим збудником, стає ясно вже в процесі того, коли людина хворіє, а її організм з цією хворобою бореться.

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Все дуже індивідуально і залежить від імунної системи людини. Якщо людина вже контактувала з певним вірусом, а їх, які викликають ГРЗ, понад 200), повторно вона вже може не захворіти. Або перенести хворобу в легкій формі.

У разі, коли людина має супутні хронічні захворювання, які можуть ускладнити перебіг хвороби, важливо бути особливо уважним і дотримуватися режиму, якщо захворіли на ГРЗ. Те ж стосується випадків, коли людина з легкою формою застуди сама собі створює умови, при яких її організм слабшає ще більше і імунна система не справляється.

Чому виникають ускладнення навіть при легкій застуді?

Золоте правило при будь-якому ГРЗ, захворів – сиди вдома. Що ж роблять багато: приймають жарознижувальну і відправляються на роботу, в інших справах, переносячи захворювання "на ногах". У таких випадках розраховувати на швидке одужання не варто, оскільки людина продовжує перебувати в стані, який не сприяє її одужанню.

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Переносячи навіть найлегше ГРЗ на ногах, ви ризикуєте отримати ускладнення і злягти надовго, і не даєте організму можливості самообновитися і впоратися з інфекцією. Особливо важливо так не чинити людям з групи ризику: людям похилого, дітям, при проблемах із серцем, діабеті та інших хронічних недугах.

А якщо у вас запущений тонзиліт (запалення мигдаликів), у носоглотці повно хвороботворних бактерій, то при найменшому переохолодженні створюються умови для того, щоб хвороба знову перейшла в гостру форму.

Як же правильно лікувати ГРВІ або застуду?

Досить дотримуватися збалансованого раціону, легких фізнавантажень, щоб підтримати роботу суглобів, нормальний кровообіг, і людина одужає за 3-5 днів. Коли хворий розуміє, як треба харчуватися, як створити правильний температурний режим, наскільки важливо провітрювання, то він швидко одужає і не отримає жодних ускладнень.

Здорова їжа, раціональне харчування допоможуть швидше видужати / Фото: unsplash.com

Лікування будь-респіраторної інфекції – симптоматичне. Тобто якщо болить горло, то потрібно приймати пігулки, пастилки з м'ятою і т.д., які знімуть біль і роздратування. Зараз дуже популярна стала доказова медицина, тому це найкраще, чим потрібно користуватися, коли захворів.

Тобто людина повинна знайти свого лікаря, ця практика дуже популярна за кордоном. ГРЗ лікується самостійно, на дому, але лікар-терапевт або сімейний лікар завжди на зв'язку з пацієнтом, рекомендації дає стосовно терапії безрецептурними препаратами і тільки в разі загострення і загрози важкого стану – госпіталізація.

А якщо захворів легко, то чому треба сидіти вдома?

При перших ознаках застуди необхідно залишатися вдома, пропустіть всього кілька днів роботи, а не тиждень. Важливо постаратися ні з ким не контактувати саме перші два-три дні. Коли нежить, кашель, підвищення температури (або навіть без неї), слабкість та інші ознаки застуди найяскравіше проявляються.

Також думайте і про оточуючих, якщо ви навіть із легкою формою інфекції проїдете в метро або автобусі і заразите, наприклад, онкохвору людину, то вона може отримати ускладнення і померти, це не перебільшення, – каже Анна Красюк. – Особливо це стосується коронавірусної інфекції, тобто людей, які перехворіли безсимптомно або відмовилися від вакцинації. Вони – потенційна загроза для людей, чия імунна система ослаблена.

А як правильно зміцнити імунітет?

Підвищити імунітет можна тільки загартовуванням і здоровим способом життя. Взагалі не існує в доказовій медицині такого поняття, як знижений імунітет. Імуносупресія, тобто пригнічення імунітету, може настати з низки причин, але їх небагато: це вимушений прийом спеціальних препаратів, які пригнічують імунну систему. Або імуносупресивні захворювання, наприклад, ВІЛ/СНІД.

Підвищити імунітет можна тільки загартовуванням і здоровим способом життя / Фото: Depositphotos

Якщо загартовуватися, не забувати дотримуватися питний режим (щодня пити саме чисту воду), в приміщенні забезпечити температуру +18-21 градус і вологість 50-70%, раціонально харчуватися, не курити, бути фізично активними – то ваша імунна система буде в повному порядку. І не допускати розвитку хронічних захворювань, тобто вчасно все лікувати

А як уникнути розвитку тонзиліту, бронхіту та інших ускладнень?

Горло, ніс і рот повинні бути чистими, тоді там не розмножуватимуться бактерії, відповідно – вони не зможуть спровокувати ускладнення. Загальний стан організму має бути в нормі , Тоді при зіткненні з інфекцією імунітет впорається швидко.

Навіть якщо ви застудилися і виділення з носа мінімальні, ніс слід полоскати спеціальними сольовими розчинами до 12 разів на день. Щоб збудник інфекції разом з відокремлюваним з носоглотки не попадав в інші органи, в кров, лімфатичну систему.

Але якщо шмарклі зелені, особливо у дитини – то потрібні антибіотики?

Антибіотиками лікують тільки бактеріальні інфекції, але ніяк не вірусні. Яким саме збудником викликане ГРЗ, стає зрозуміло тільки в процесі хвороби. Наш організм дуже багатогранний, його неможливо вилікувати однією пігулкою. Якщо вашому сусідові допоміг якийсь препарат, то це не означає, що підійде вам.

Нежить і зеленого кольору соплі – не завжди потребують лікування антибіотиками / Фото: freepik.com

Виділення при нежиті можуть бути будь-якого кольору, і це не завжди означає приєднання антибактеріальної інфекції. Відповідно – далеко не в кожному випадку, коли шмарклі зеленого кольору, необхідно приймати антибіотики. На жаль, але навіть серед медиків досі поширена практика – якщо виділення з носа не прозорі, то відразу призначати антибактеріальні препарати.

А як же імуномодулятори та інші препарати для імунітету?

Імуномодулятори, противірусні препарати, терапевтична дія яких не доведена, приймати не варто. Ну якщо тільки як ефект плацебо, коли людина вірить, що чим більше вона приймає різних препаратів або їх їй призначає лікар, – то краще. Але це просто трата грошей.

Повторюся, лікування ГРЗ симптоматичне, це збити температуру, прийняти препарат від болю в горлі, промити або закапати ніс, щоб нормально дихати, – каже Анна Красюк. – І дотримуватися постільного режиму, пити більше рідини, щоб дати можливість організму швидше подолати хворобу.

Також важлива вологе прибирання, миття підлоги, протирання меблів вологими ганчірками, приготувати щось смачне, якщо хворіє дитина, щоб у неї з'явився апетит і щоб організм впорався сам. Приказка про те, що при лікуванні застуда минає за тиждень, а без лікування – за 7 днів, недалека від істини.

Лікувати ГРЗ імуномодуляторами – часто порожня трата грошей / Фото: скриншот

Оскільки віруси так і є, у кожного з них свій інкубаційний період, життєвий цикл, а наш організм бореться з величезною кількістю вірусів щодня. І якщо ви або ваша дитина вже на шляху до одужання, то просто гуляйте в парку, де найменший ризик контактів, а не йдіть на ринок або до торгового центру.

Але все ж, як можна попередити інфекційні хвороби, в тому числі респіраторні?

Єдиний цивілізований шлях боротьби і профілактики інфекційних та вірусних хвороб – це вакцинація. Від того ж грипу важливо зробити щеплення від початку вересня до середини жовтня, щоб сформувався імунітет. Протипоказання, медвідвод і т.д. проти вакцинації в більшості випадків не потрібні.

І головне – імунітет складно знизити просто так, тим більше – введенням вакцин. Школа, дитсадки, транспорт, переїзди, кондиціонер теж не знижують імунітет. Тому займайтеся самоосвітою, шукайте інформацію в доказових офіційних джерелах, знайдіть кваліфікованого сімейного лікаря. І будьте здорові!