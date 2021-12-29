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Советы к Новогоднему меню 2022 – можно ли отпраздновать без вреда для здоровья и не набрать вес

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
29 декабря, 11:00
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Если вы составляете праздничное меню, то самое время выбрать правильные продукты для новогоднего стола. Как снизить риски переесть или отравиться – в материале
Чтобы отпраздновать Новый год 2022 без вреда для здоровья и не набрать вес, старайтесь кушать понемногу
Чтобы отпраздновать Новый год 2022 без вреда для здоровья и не набрать вес, старайтесь кушать понемногу / Фото: freepik.com

Редко у кого Новый год обходится двумя-тремя блюдами на столе, но чем больше разносолов, тем выше шансы переесть. Как приготовить блюда для новогоднего стола без переедания и проблем с пищеварением, рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ.

Как выбрать продукты для новогоднего стола

В первую очередь при покупке продуктов – выбирайте только качественные. Не обольщайтесь дешевизной продуктов на распродажах, тщательно проверяйте сроки их реализации и даты выпуска. Лучше взять ровно столько, сколько вместит ваш холодильник, чем накупить большего, чем действительно необходимо, и потом еда испортится. А поскольку новогодние блюда изобилуют майонезом и яйцами, то и риск пищевого отравления возрастает.

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Чтобы избежать переедания и не сокрушаться по поводу набранных за праздники килограммов, сделайте основой вашего новогоднего меню нежирные белковые блюда и низкокалорийные продукты. Отдайте предпочтение рецептам, в которых много цельно зерновых продуктов и овощей.

Не покупайте и не ешьте продукты, в качестве которых вы не уверены – это правило распространяется не только на праздничное, но и на ежедневное меню.

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Как совместить блюда на праздничном столе?

Избегайте смешивания сложных углеводов, жиров и белков одновременно. Например, рыбу лучше сочетать с зеленью и овощами. Это относится и к блюдам из картофеля – к ним лучше добавлять овощи, а не запеченное мясо или рыбу. Существует немало креативных рецептов для здорового питания, стоит лишь немного поискать.

При покупке продуктов – выбирайте только качественные, тщательно проверяйте сроки их реализации и даты выпуска
При покупке продуктов – выбирайте только качественные, тщательно проверяйте сроки их реализации и даты выпуска / Фото: freepik.com

Для заправки блюд и их приготовления не используйте слишком много растительных масел, особенно избегайте частично гидрогенизированных масел, которые содержат вредные трансжиры. Помните, небольшой процент жирности не всегда означает пользу. И, конечно же, не стоит злоупотреблять майонезом.

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Как избежать переедания и не отравиться в праздники?

Не ждите боя курантов на голодный желудок, питайтесь в вашем обычном режиме. Если слегка проголодались, то перекусите фруктами, овсянкой или йогуртом, чтобы слегка насытиться и потом не возникало делание переедать.

Чем больше выбор блюд, даже самых полезных, тем сильнее желание попробовать еще и еще. Старайтесь кушать понемногу, контролируйте объемы съедаемой пищи.

Скажите "нет" сладком газировке, а вот чистой воды наоборот, пейте больше. В плане алкоголя помните, что совсем безопасной дозы не существует. А закусывание жирной, жареной пищей и чрезмерное переедание еще больше усилит тяжесть алкогольной интоксикации. Пейте спиртное понемногу, чередуя с чистой водой.

Пейте спиртное понемногу, чередуя с чистой водой
Пейте спиртное понемногу, чередуя с чистой водой / Фото: freepik.com

Не забывайте больше двигаться, а не возлежать все выходные на диване под праздничный концерт. Несколько лишних калорий, накопленных во время праздников – это допустимо. Однако, чтобы избежать их дальнейшего накопления устройте танцы или семейную прогулку, то есть не отказывайтесь от любой активности.

Читайте также, почему на Новый год едят мандарины и в чем их польза.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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