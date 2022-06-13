Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 📺 Спецпроект: Пояснює Панюта 💲 Что с долларом?

Что ждет украинцев

Зеленская о муже

Выпускной 2022

Новая пандемия?

Суперфуд по-украински

I love Kyiv
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Дефицит гречки – диетолог рассказала, чем заменить украинский суперфуд

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 июня, 09:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Гречка – универсальный продукт, содержащий все полезные вещества. Если не можете приобрести гречку – замените ее овсянкой, она максимально приближена к гречке по пользе
Заменить гречку, украинский суперфуд, поможет овсянка, пшено и даже печеный картофель
Заменить гречку, украинский суперфуд, поможет овсянка, пшено и даже печеный картофель / Фото: freepik.com

Диетолог Оксана Скиталинская пришла в студию программы "Ранок з Україною" канала "Украина", которая выходит по будням в 8:30 в эфире "Індиго TV". Во время информативного разговора с ведущими Лилией Ребрик и Славой Деминым эксперт рассказала о пользе гречневой крупы и дала советы, чем заменить ее в период длительного дефицита.

По подсчетам экспертов, ежегодно украинцы потребляют около 140 тысяч тонн гречневой крупы. При этом в Украине выращивается только половина, остальная часть – импортировалась из россии. Теперь и ее не стало, и пришлось это на период конца сезона.

Реклама

Гречка – это универсальный продукт, содержащий все полезные вещества, которые частично есть в овсянке, пшене, рисе, булгуре, чечевице
Гречка – это универсальный продукт, содержащий все полезные вещества, которые частично есть в овсянке, пшене, рисе, булгуре, чечевице / Фото: Pixabay

Поэтому только в сентябре будет новый урожай гречки, но стоить она будет дороже, чем обычно. Диетологи уверяют – любовь украинцев к гречке возникла не просто так. Это сверхполезный продукт, содержащий множество витаминов и микроэлементов.

Гречка – это универсальный продукт, содержащий все полезные вещества, которые частично есть в овсянке, пшене, рисе, булгуре, чечевице и т.д. В гречке есть сложные углеводы, вещества, которые обладают противовоспалительным действием, которые богаты магнием, калием, а еще липотропные вещества, которые помогают вывести из организма все лишнее, даже вредный холестерин, – комментирует диетолог Оксана Скиталинская в эфире "Ранку з Україною".

Но сколько бы пользы ни было в этом продукте, ситуация на полках магазинов указывает на то, что определенное время украинцам нужно будет заменять чудо-кашу чем-нибудь другим. Оксана Скиталинская уверяет – выход есть.

Реклама

Если есть возможность приобрести гречку – берите, сколько бы она ни стоила, и делайте из нее основу каши, добавляя другие крупы. То есть делайте миксы. Смешивать можно все: рис, булгур, овсянку, чечевицу, нут, пшено, – советует эксперт в эфире телеканала "Індиго TV". – Если все же не можете приобрести гречку – замените ее овсянкой. Эта каша максимально приближена к гречке по пользе. На второе место я бы поставила пшено, ведь оно целое – не обработанное, а значит, содержит немало питательных элементов.

Кроме того, дополнить витаминную тарелку диетолог советует другими отечественными продуктами: свеклой, морковью, зеленью и яйцами. Не менее полезным заменителем круп является картофель, особенно вареный в мундирах или запеченный с травами, дополнить его можно квашеными овощами и селедкой. Такие блюда будут оказывать только положительное влияние на ваше здоровье.

Видео по ссылке: напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

Также мы писали о здоровом питании – мифы и реальность сегодня, или 6 правил, как наладить рацион.

Реклама

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Мust Have июня
Розовая панама
Где купить?
Instagram недели
Аккаунт украинского кота-блогера Бандеры
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на принты
Обновляем летний гардероб
Клетчатые принты

Клетчатые принты

Патриотичные оттенки

Патриотичные оттенки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купить украинское🇺🇦
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как выехать за границу студентам призывного возраста
Лайфхак недели
Разъяснения пограничников

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять