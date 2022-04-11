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Доктор Комаровский объяснил, какие лекарства не помогут при проблемах с сердцем

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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11 апреля, 07:00
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Если заболело сердце, не спешите класть под язык препараты, что советуют соседи или родственники. Они не помогут, говорит Евгений Комаровский. Как быть – в статье
Лекарства, которые мы привыкли класть под язык, не помогут при проблемах с сердцем - напоминает доктор Комаровский
Лекарства, которые мы привыкли класть под язык, не помогут при проблемах с сердцем - напоминает доктор Комаровский / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Если в бомбоубежище у человека нет под рукой необходимых таблеток, можно ли помочь себе, положив под язык "Валидол" при боли в сердце? Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" доктор Комаровский объяснил, какие препараты могут повысить риск получить травму вместе желаемого улучшения.

Принято считать, что если появляются проблемы с сердцем, спасительной таблеткой может послужить "Валидол". Якобы достаточно положить его под язык, и состояние улучшится.

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Боль в области сердца или учащенное сердцебиение чаще всего являются поводом принять "Корвалол", "Корвалтаб", "Корвалмент" или положить под язык "Валидол". Однако эти препараты не имеют никакого отношения к медицине 21 века, – предупредил доктор Комаровский.

Эксперт программы "Ранок з Україною" объяснил, что когда у человека болит сердце, то прежде всего ему нужно поставить диагноз. В мирное время это занимает немного времени. Но вышеперечисленные лекарства не могут стабилизировать ритм сердца и повлиять на артериальное давление.

При болях в сердце нужен не "Валидол", а получить медицинскую помощь, узнать диагноз, нормализовать
При болях в сердце нужен не "Валидол", а получить медицинскую помощь, узнать диагноз, нормализовать / Фото: Depositphotos

Мало того, кандидат медицинских наук предупредил, что они включают в себя несколько седативных компонентов, поэтому у вас может возникнуть сонливость. Из-за нее нарушается координация движений. И когда вы будете бежать в бомбоубежище, то риск получения травмы многократно повышается.

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Вместо того чтобы получить медицинскую помощь: узнать диагноз, нормализовать давление, улучшить кровоснабжение, стабилизировать ритм сердца, – люди засовывают под язык таблетку "Валидола" и ждут инфаркта или инсульта.

По словам кандидата медицинских наук, "Валидол" не имеет никакого отношения к лечению. С таким же успехом можно сесть, расслабиться и пососать леденец. Эффект будет такой же, как от этого препарата.

Если у вас есть возможность поговорить с терапевтом – обратитесь к нему, – посоветовал Евгений Комаровский. – Очень много вопросов, связанных со здоровьем, можно решить даже по телефону.

Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт: читайте актуальные новости здесь..

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Ранее доктор Комаровский рассказал, как избавиться от изжоги правильно.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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