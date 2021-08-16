Как начать питаться правильно без лишних усилий и стресса

Питаться правильно без лишних усилий и стресса - вовсе не значит сидеть на диетах / Фото: unsplash.com

Как тщательно вы пережевываете пищу, едите ли всухомятку, пьете ли чистую воду? Все эти нюансы, а не только полезные продукты и физические нагрузки входят в понятие "здоровое рациональное питание". Как начать питаться более правильно, закрепить эти привычки и почему вообще важно соблюдать режим (и какой) в питании – рассказала психолог, диетолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн.

Ксения Рэн / Фото: пресс-служба

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Рациональное питание – что нельзя, а что можно?

Основной принцип рационального питания построен не на жестких ограничениях продуктов, на оборот – на наполнении вашего рациона при помощи продуктов всем необходимым для организма. То есть должен быть соблюден баланс белков, жиров и углеводов, имеет значение общее количество потребленных калорий и их расход, соблюдение самого режима питания.

То есть полноценные завтраки, обеды и ужин, а между ними перекусы – второй завтрак и полдник. И, конечно, не конфетами, булками или фастфудом (о фастфуде придется забыть, если вы хотите наконец начать питаться более здорово и рационально).

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Важно чтобы организм не испытывал дефицита витаминов и микроэлементов, поэтому ограничивать себя жесткими диетами как раз и не полезно, это стресс для организма. Учитывается также уже имеющиеся заболевания, возраст, пол, условия работы, тип фигуры и так далее.

С помощью правильного питания мы обеспечиваем наш организм достаточным количеством энергии, веществами, без которых невозможно регулирование обменных процессов и полноценная работа кишечника.

Ешьте фрукты и овощи разного цвета, они богаты антиоксидантами и клетчаткой / Фото: unsplash.com

Поэтому важно, чтобы некоторые привычки по питанию, активности стал постоянными и человек выполнял их уже на автомате. Тогда получится не стрессовать, не упрекать себя, что снова сорвался и начал есть вредную пищу в больших количествах.

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Почему трудно начать питаться рационально, в чем основная ошибка?

Чаще всего начать питаться рационально постоянно, похудеть и вообще вести более здоровый образ жизни нам мешает плавающий рацион. Что многие делают: забывают нормально перекусить в полдник, а потом наедаются на ночь, потом винят себя, что вновь переели и начинают голодать.

Бывает, что после такого срыва человек неделю "расслаблялся" на жареной картошке, конфетах, еще и "полировал" все это алкоголем. Потом – муки совести и принуждение сидеть себя на овощах и гречке. Когда такое повторяется регулярно, организм испытывает колоссальный стресс, метаболические процессы в нем нарушаются.

Пережаренные, копченые блюда с большим количеством масла сведите к минимуму / Фото: unsplash.com

Также и со спортом: если человек перестарался с нагрузками, то потом не может встать из-за крепатуры мышц, бросает активность и после месяца воздержания решает вновь выйти на пробежку или пойти в спортзал. Толку для здоровья от таких тренировок не будет.

С чего же начать, чтобы закрепить привычку питаться правильно?

Конечно, от некоторых продуктов придется отказаться – но им на замену "придут" не менее вкусные, зато полезные. Начните вот с чего:

Кушайте вообще меньше, но чаще. Отлично, если вы будете принимать пищу 5 раз в день, при этом перерывы между едой должны быть около 3-4 часов. Не допускайте ситуации, когда голод становится очень сильным. И ешьте не торопясь, важно тщательно пережевывать пищу. Не ограничивайте белковые продукты, белок – наш "строительный материал". Поэтому выбирайте нежирное мясо, рыбу, морепродукты. Пережаренные, копченые блюда с большим количеством масла сведите к минимуму. Блюда на пару или вареные вам не нравятся? Тушите и запекайте, хотя паровые и вареные блюда тоже должны быть в рационе. А сделать их более вкусными помогут специи. Как уже сказано – голод терпеть нельзя. А перекусывать нужно начать яблоками, ягодами, орешками, сухофруктами вместо печенья и конфет. Ешьте фрукты и овощи разного цвета, они богаты антиоксидантами и клетчаткой, защитят организм от окислительного стресса, помогут работе кишечника и не только.

Если любите хлеб, то вместо белого начните есть цельнозерновой злаковый черный или серый. Если никак не можете без сладкого, то кушайте сладости в первой половине дня и в меньшем количестве. И старайтесь покупать только качественные продукты.

Важно! Старайтесь перестать экономить на продуктах, выбирая заменители – сырные продукты вместо сыра, покупать различные намазки, в которых полно красителей и так далее. Читайте этикетки, разница есть! И она ощутима телом. И не забывайте пить достаточно чистой воды, а не только чай и другие напитки.

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