Что делать, если укусила змея и почему народные методы могут стоить вам жизни

Следуя накродным мифам – отсасывая яд после укуса змеи или накладывая жгут, можно потерять руку или ногу. Как оказать помощь и избежать укуса змеи – в сюжете

Змея может атаковать, если на нее наступить Фото: unsplash.com

Отправляясь на майский пикник или в лес с палаткой легко "нарваться" на змею: сейчас в Украине самый пик их активности. Ползучие атакуют взрослых и даже детей, нападая и кусая. Как же оградить себя от змей и что делать, если все-таки встретились с пресмыкающимся – разбиралась ведущая информационно-развлекательного шоу "Сегодня утро. Выходной" на канале "Украина 24" Юлия Галушка.

Видео: Украина 24

Почему змеи все-таки нападают и как этого избежать?

Сейчас у змей сезон размножения, поэтому они могут быть агрессивными. Но первой змея не нападает: укусить примыкающее может, если на него наступить. Змеи могут выползти погреться на солнце или вечером заползти в помещение, палатку – туда, где тепло. Поэтому сейчас стоит быть особенно внимательными, отправляясь на пикник или с палатками в лес. Перед тем, как разжечь костер или поставить палатку, возьмите палку и осторожно проверьте кусты. Если обнаружили змею – не трогайте ее, отойдите, не делаете резких движений – она уползет. В случае, когда змея заползла в дом или другое помещение – лучше вызвать спасателей, а не самим ловить пресмыкающееся.

Одеваться в лес тоже важно соответственно: узкие брюки и высокая обувь, в которую тщательно заправить штаны, не дадут змее заползти к вам в штанину. Ботинки на толстой подошве уберегут от укуса, если случайно наступите на змею.

А насколько опасен укус змеи и можно ли не заметить его?

В Украине немного ядовитых змей, кроме того укус той же степной гадюки для взрослого здорового человека опасен, но не смертелен. Не заметить укуса пресмыкающегося трудно, симптомы яркие:

боль, отек, гематома (синяк) в месте укуса, обычно это 2 ранки от зубов,

головная боль, головокружение, обморок, даже рвота,

слабость, повышение температуры тела.

Особенно опасны укусы ядовитых змей для детей, пожилых и людей с давними хроническими заболеваниями. Также опасно, если змея укусила в место, которое находится близко к центральному кровеносному руслу. Поэтому, как отмечает инструктор по домедицинской помощи Олег Картавый, важно уметь правильно оказать помощь и обязательно отвезти пострадавшего в больницу.

То есть нужно отсосать яд, прижечь рану и наложить жгут – как в фильмах?

Ни в коем случае! Популярные в народе мифы могут стоить вам здоровья, а то и жизни:

Миф № 1 – разрезать рану и прижечь. Нельзя делать никаких надрезов ножом на месте укуса – это усилит кровообращение и всасывание яда. Прижигать тоже нельзя, иначе рана будет заживать только сверху, мы спровоцируем еще большее всасывание яда и токсины продолжат отравлять наш организм.

Миф № 2 – отсосать яд из раны. Человек, который это делает, рискует сам отравиться, особенно если есть во рту ранка или ссадина. Этот метод не эффективен и не даст особого результата, поскольку невозможно высосать то количество яда, которое повлияет на ситуацию и спасет пострадавшего.

Миф № 3 – надо наложить жгут на место укуса. Не нужно этого делать, так мы нарушаем кровообращение. В итоге в укушенной ноге или руке под влиянием яда может произойти некроз ткани, из-за этого мы рискуем потерять руку или ногу.

Миф № 4 – обязательно приложить холод. Холод при укусе змей может усилить кровопотерю, поэтому лучше этого не делать.

Тогда как правильно оказать помощь при укусе змеи?

Довольно просто:

Обработать ранки хлоргексидином. Наложить чистую ткань или стерильную повязку, зафиксировать сверху эластичным бинтом (но не туго). Сесть или лечь на бок (или помочь уложить пострадавшего), тем временем вызвать "скорую" или сразу отвезти человека в медучреждение, где есть токсикологическая помощь.

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