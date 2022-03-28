Как сохранить сердце здоровым, когда постоянно в стрессе – 6 советов, которые работают

Гипертоникам, "сердечникам" и не только им сейчас особенно важно контролировать давление, вовремя пополнять запасы лекарств и завязать с вредными привычками

Чтобы сохранить сердце здоровым, когда постоянно в стрессе, контролируйте давление, не курите и если стало хуже - сразу к врачу / Фото: istockphoto.com, freepik.com

В постоянном стрессе, увы, сейчас из-за войны с Россией находятся все украинцы: а хронический стресс провоцирует обострение заболеваний сердца и сосудов. Как сохранить здоровым сердечно-сосудистую систему в условиях войны, рассказали в Минздраве Украины.

Если вы знаете о своих проблемах с сердцем и сосудами, то всегда важно быть на связи с лечащим врачом. Поэтому:

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1. При переезде в другое место заранее узнайте контакты поликлиник, куда вы сможете потом обратиться за помощью. В целом же, вы можете обратиться в любую амбулаторию, декларацию при этом подписывать заново не нужно.

2. Тонометр должен быть все время при вас, ежедневно измеряйте свое кровяное давление. Если у вас также диабет, то не забывайте контролировать уровень сахара в крови. Покидая свое место жительства, не забудьте взять с собой тонометр, глюкометр и т.д.

При хронических болезнях сердца и сосудов ежедневно измеряйте свое кровяное давление и фиксируйте результаты / Фото: Pixabay

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3. Не прекращайте прием лекарств на постоянной основе, которые назначил врач. Чтобы не пропускать приема медикаментов из-за стресса, заведите будильник, также хорошо записывать, когда вы приняли препарат и какой.

4. Следите за запасами препаратов и годностью рецептов. Спросите у своего врача, может ли он выписать вам электронный рецепт, чтобы упростить процедуру. Также время военного положения препараты по программе "Доступные лекарства" можно получить и по бумажному рецепту. Его может выписать любой врач, без заключения декларации.

Узнать, где можно купить препартаы по прграмме "Доступные лекарства" можно на сайте НСЗУ или в контакт-центре по номеру 16–77. Прежде чем идти в аптеку, позвоните и узнайте, есть ли нужный вам препарат. Если да – попросите зарезервировать его для вас.

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5. Поддерживайте здоровый способ жизни, алкоголь, сигареты, энергетические напитки – сейчас лучше от них отказаться. Также по возможности стоит есть меньше соли и продуктов с ней, сахара, очень жирной пищи, ограничить чай и кофе.

6. Дозируйте чтение новостей, особенно из сомнительных источников. Уделяйте чтению новостей не весь день, выделите для этого минут 15 в день, чтобы владеть общей информацией и в то же время не получать новый стресс.

Выбирайте официальные источники центральных органов власти и населенного пункта, где вы находитесь. И если ваше самочувствие стало хуже – немедленно свяжитесь с врачом!

Также узнайте, как питаться во время войны – нужно ли принимать витамины, если рацион далек от здорового.

Если же вам нужна онлайн-консультация врача бесплатно, то читайте "В Helsi запустили бесплатные онлайн-консультации врачей – как это работает".