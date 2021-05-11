Это может быть пудинг, гренки и вкусные сухари к чаю

Что можно приготовить из остатков кулича

Вероятно, это самое вкусное, что имеет право на вторую жизнь. Мы рассказывали, что можно приготовить из несъеденного шашлыка, теперь узнаем, каким образом применить остатки кулича. Это может быть пудинг, гренки и вкусные сухари к чаю.

Пудинг из кулича

Фото: instagram.com/kitchen.eda/

Ингредиенты

Кулич – 400 г

Молоко или сливки 10% – 450-500 мл

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 70 г

Крахмал – 1 ст. л.

Соль – щепотка

Ваниль, мускатный орех, кардамон молотый, цедра лимона, корица – по вкусу

Масло сливочное – 50 г (в крем) и 10 г (для запекания)

Коньяк – 1 ст. л. (по желанию)

Яблоки – 3 шт.

Способ приготовления

Для крема яйца взбить с сахаром, добавить крахмал, хорошо взбить. Влить теплые сливки или молоко, перемешать. Поставить на средний огонь и варить до загустения около 7-9 минут, помешивая. Добавить сливочное масло, взбивать до его растворения. Накрыть пищевой пленкой. Кулич (глазурь убрать) разрезать на ломтики толщиной чуть меньше сантиметра. Яблоки разрезать пополам, удалить сердцевину и нарезать тонкими слайсами. Смазать форму маслом. Окунуть каждый кусочек кулича в крем, выложить в форму, чередуя с яблоком. Остатки крема выложить сверху. Духовку разогреть до 170 градусов . Выпекать около 30-40 минут.

Сухари из кулича

Фото: instagram.com/domashnieradosty/

Способ приготовления

Нарезать кулич на ломтики толщиной 5-6 см. Разогреть духовку до 100 градусов, поставить противень с нарезанным куличом и сразу выключить. Этого времени достаточно, чтобы кулич подсох.

Хранить сухарики лучше в герметичной емкости.

Гренки на завтрак

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Фото: instagram.com/oh.it.is.me/

Способ приготовления

Нарезать кулич нужного размера. Обмокнуть в яичной смеси и обжарить с двух сторон. Украсить по вкусу.

Быстрый завтрак

Способ приготовления

Подсохший кулич разломать на кусочки, заранее залить йогуртом или сметаной, поставить в холодильник. Украсить ягодами или кусочками фруктов.

Корж для торта

Как использовать остатки кулича:

150-200 г крошки из кулича смешать со 100 г размягченного сливочного масла. Выложить в форму для выпечки, разровнять и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

Использовать такой корж можно для чизкейка, творожного пирога или любого торта с нежным кремом. Еще – покрыть корж взбитыми сливками и украсить ягодами или кусочками фруктов.

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