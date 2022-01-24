Как худеть на фруктах – самые лучшие плоды для тонкой талии и не только

Яблоки, цитрусы и киви - самые лучшие плоды для тонкой талии, худеть на фруктах - эффективно / Фото: Коллаж: Сегодня

Фрукты, а не только ягоды и овощи важно кушать при похудении. Как фрукты помогают избавиться от лишних килограммов и какие именно плоды должны быть в рационе худеющих – рассказала психолог, диетолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн.

Ксения Рэн / Фото: пресс-служба

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Какие фрукты полезны для похудения

В списке одних из лучших фруктов для похудения – яблоки. Они рекомендуются для похудения, поскольку яблоко – хороший источник клетчатки, а в запеченной форме эти плоды – еще и кладезь полезного пектина. Чтобы яблоки легко переваривались желудком, рекомендуется их очищать от кожуры.

Однако лучшие среди фруктов для избавления от лишнего веса – это цитрусы. Потому что них мало калорий, например, тот же мандарин (на100 грамм) содержит около 40 ккал. При этом цитрусы довольно сладкие и их приятно есть.

Грейпфруты и апельсины хороши для похудения тем, что помогают ускорить работу пищеварительной̆ системы / Фото: Pixabay

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А еще один из фруктов, который стоит использовать для похудения -– киви. В 100 граммах этого киви содержится всего около 60 ккал.

Киви состоит из растительных волокон и поэтому с этим фруктом легко худеть. Они помогают не только утолить голод, этом очищают кишечник от шлаков. А мякоть киви богата кератином, который помогает сжигать подкожный̆ жир.

Какие фрукты не стоит есть при похудении

Не рекомендуются при активном снижении веса:

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Бананы, это высококалорийные плоды, и хотя фрукт очень хорошо способен снимать усталость и слабость в организме, для вечернего перекуса бананы не подходят.

Виноград – эти ягоды лучше естьтолько утром и в обед, поскольку в 100 г винограда содержится больше 70 килокалорий.

В целом, если вы активно худеете, то рекомендуется есть фрукты 2 раза в сутки и в первой̆ половине дня.

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