Минимум сладкого и больше овощей – как питаться при диабете

Многие диабетические продукты с фруктозой равноценны сахару, поэтому не подходят для диабетиков. Также важно правильно контролировать болезнь, как – в материале

Питаться при диабете важно с минимум сладкого и большим количеством овощей / Фото: unsplash.com

Для лечения сахарного диабета используют различные препараты, но никакие лекарства не могут полностью компенсировать влияние пищи на уровень глюкозы в крови. Поэтому при диабете в первую очередь важно правильно питаться, а также корректно подобрать лечение. Как с этим справиться – рассказала врач-эндокринолог медицинской сети "Добробут" Светлана Болгарская.

Светлана Болгарская / Фото: пресс-служба

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Как распознать диабет и разобраться в типах болезни?

Для начала важно понимать, что существуют разные типы сахарного диабета, причины которых и стратегия лечения кардинально отличаются. Так, 90% всех случаев заболевания припадает на диабет 2-го типа.

Он развивается вследствие нарушений выработки поджелудочной железой гормона инсулина, нечувствительностью тканей организма к инсулину, а также по другим причинам, включая генетические факторы.

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Наиболее часто такой тип болезни развивается в пожилом возрасте, в большинстве случаев у людей, которые имеют избыточный вес и ведут малоподвижный образ жизни.

Вторым по распространенности является сахарный диабет 1-го типа, причина которого — аутоиммунное разрушение клеток поджелудочной железы. Это обычно приводит к абсолютному дефициту инсулина. Этот вид диабета чаще всего встречается у детей.

При диабете важно всю жизнь контролировать уровень сахара в крови / Фото: freepik.com

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Третий тип — это гестационный диабет, кратковременное состояние, возникающее во время беременности. Еще один вариант диабета — это латентный аутоиммунный диабет взрослых, или LADA-диабет (от англ. Latent Autoimmune Diabetes in Adults).

Определение "аутоиммунный" обусловлено тем, что при LADA-диабете обнаруживаются иммунные факторы, поражающие собственные клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин.

Но самое важное, понимать, что сахарный диабет — это состояние, которое будет сопровождать человека на протяжении всей жизни. И главной его задачей является поддержание уровня глюкозы в крови на нормальном уровне за счет коррекции своего питания.

А также поддержания физической активности и использования медикаментов. Такая задача неосуществима без постоянного контроля уровня глюкозы в крови с помощью анализов и специальных устройств.

Появились ли новые методы контроля и лечения диабета?

Измерять показания гликемии необходимо несколько раз в день, а для этого нужно прокалывать палец, что доставляет дискомфорт, особенно если это ребенок. Сегодня существуют и другие, более удобные и современные методы контроля. Один из таких — система непрерывного мониторинга глюкозы.

Данный метод состоит в закреплении на теле датчика с тонкой гибкой иглой, через которую осуществляется забор материала на анализ. Определение уровня глюкозы возможно в любой момент, пока игла датчика находится в тканях — как по запросу, так и на регулярной основе.

Медикаментозное же лечение диабета состоит в поддержании уровня глюкозы в крови на нормальном уровне. Основным методом лечения диабета 1-го типа является постоянное введение инсулина — инъекции необходимо делать перед каждым приемом пищи.

Измерять показания гликемии при диабете необходимо несколько раз в день / Фото: freepik.com

Изменения коснулись и таблетированных препаратов для лечения сахарного диабета 2-го типа— появляются все новые поколения лекарств, улучшается их эффективность и безопасность. Появилось несколько новых групп сахароснижающих препаратов, которые имеют более направленный механизм действия.

Но важнейшей составляющей эффективного лечения сахарного диабета 2-го типа является правильное питание. Поскольку любые препараты не могут полностью компенсировать влияние пищи на уровень глюкозы в крови.

Как питаться при сахарном диабете?

Большинство людей пугает слово "диета" — кажется, что список разрешенных продуктов настолько ограничен, что удовольствия от еды получить невозможно. Однако это заблуждение.

Диета у людей с сахарным диабетом 2-го типа должна соответствовать принципам здорового питания / Фото: freepik.com

Диета у людей с сахарным диабетом 2-го типа должна соответствовать принципам здорового питания. Оно является не только основой лечения диабета 2-го типа, но и позволяет всей семье больного диабетом придерживаться принципов здорового питания, особенно принимая во внимание возможность передачи заболевания по наследству.

Основное правило при сахарном диабете — свести к минимуму влияние углеводов из пищи на уровень глюкозы в крови. Несколько правил, которые позволят контролировать ее подъем:

пища должна содержать большой объем клетчатки (растительных волокон), преимущественно из овощей

кулинарную обработку желательно свести к минимуму — не измельчать и не разваривать крахмалистые продукты

из рациона следует практически полностью исключить сахар и сладости

рекомендуется соблюдать дробный режим питания и распределять углеводы на 5-6 приемов пищи в день небольшими порциями

А нужно ли считать углеводы при диабете?

Человеку с диабетом 2-го типа, получающему таблетированные препараты или только соблюдающему диету, нет необходимости точно подсчитывать количество углеводов в пище. Многие люди с сахарным диабетом слышали о "хлебных единицах".

Система такого подсчета существует для тех, кто получает инсулин. Она позволяет соотносить количество потребляемых углеводов с дозами инсулина короткого действия, который люди с сахарным диабетом вводят перед приемом пищи.

Придать пище сладкий вкус позволяют сахарозаменители, которые не влияют на уровень глюкозы в крови. К ним относятся аспартам, сахарин, цикламат, ацесульфам калия, сукралоза, стевиозид. Однако большинство "диабетических" продуктов (печенье, шоколад, вафли) вместо сахара содержат сорбит, ксилит или фруктозу, которые почти также калорийны, как сахар.

Даже при нормальном весе людям с диабетом необходимо ограничивать употребление фруктов и сладокого / Фото: Depositphotos

Более того, фруктоза — это простой углевод, который быстро и сильно повышает уровень сахара в крови. Поэтому даже при нормальном весе людям с диабетом необходимо ограничивать употребление фруктов.

То есть, с диабетом можно полноценно жить?

Сахарный диабет — это не приговор, он поддается лечению. Каждый пациент с момента постановки диагноза должен обучаться постоянному контролю своего рациона и образа жизни. При правильном подходе и оптимистичном настрое с этим заболеванием можно и нужно жить качественно

При диабете помимо рационального питания важно поддержание здоровой массы тела, регулярная физическая активность / Фото: Depositphotos

Здоровое питание, физическая активность, медикаментозное лечение помогают предупредить или задержать наступление таких последствий как поражение сердца, кровеносных сосудов, глаз, почек и нервов.

Не пренебрегайте своевременным обследованием, предупредить заболевание всегда легче, чем лечить. Кроме того, такие простые меры, как поддержание здоровой массы тела, регулярная физическая активность, уменьшение потребления сахара и насыщенных жиров способствуют профилактике диабета 2-го типа либо позволяют отсрочить его возникновение.