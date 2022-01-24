Як худнути на фруктах – найкращі плоди для тонкої талії і не тільки

Яблука, цитруси та ківі – найкращі плоди для тонкої талії, худнути на фруктах – ефективно / Фото: Колаж: Сьогодні

Фрукти, а не тільки ягоди та овочі важливо їсти при схудненні. Як фрукти допомагають позбутися зайвих кілограмів і які саме плоди мають бути в раціоні тих, хто худне – розповіла психолог, дієтолог, консультант зі здорового харчування. Ксенія Рен .

Ксенія Рен / Фото: пресслужба

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Які фрукти корисні для схуднення

У списку одних із найкращих фруктів для схуднення – яблука. Вони рекомендуються для схуднення, оскільки яблуко – гарне джерело клітковини , а в запеченій формі ці плоди – ще й корисного пектину. Щоб яблука легко перетравлювалися шлунком, рекомендується їх очищати від шкірки.

Проте найкращі серед фруктів для позбавлення від зайвої ваги – це цитруси . Тому що їх мало калорій, наприклад, той самий мандарин (на 100 г) містить близько 40 ккал. При цьому цитруси досить солодкі та їх приємно їсти.





Грейпфрути та апельсини хороші для схуднення тим, що допомагають прискорити роботу травної системи / Фото: Pixabay

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А ще один із фруктів, який варто використовувати для схуднення – ківі . У 100 г цього ківі міститься всього близько 60 ккал.

Ківі складається з рослинних волокон і тому із цим фруктом легко худнути . Вони допомагають не тільки вгамувати голод, цьому очищають кишківник від шлаків. А м'якоть ківі багата кератином, який допомагає спалювати підшкірний жир.

Які фрукти не варто їсти при схудненні

Не рекомендуються при активному зниженні ваги:

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Банани, це висококалорійні плоди, і хоча фрукт дуже добре здатний знімати втому та слабкість в організмі, для вечірнього перекушування банани не підходять.

Виноград – ці ягоди краще їсти лише вранці та в обід, оскільки в 100 г винограду міститься більше 70 кілокалорій.

В цілому, якщо ви активно худнете, то рекомендується їсти фрукти 2 рази на добу і в першій половині дня.

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