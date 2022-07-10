Как хранить малину, чтобы ягоды не потеряли полезные свойства

Хранить малину, чтобы ягоды не потеряли полезные свойства, нужно в холодильнике: а для заготовки на зиму - лучше заморозить / Фото: freepik.com, unsplash.com

Сезонная ягода малина – просто кладезь полезных витаминов и микроэлементов, если вам нужно сохранить плоды надолго – то лучше всего их заморозить. Как сохранить малину на небольшой срок, рассказали в своем инстаграме dobra_yagoda.

Во-первых, изначально важно не брать помятые ягоды, поскольку поврежденная малина будет храниться меньше. А значит, быстрее испортится утратит свои полезные качества. Ягоды должны быть сухими, прежде чем вы их спрячете на хранение.

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Если оставить сорванную малину в тепле, то ягода быстрее испортится и утратит свои полезные качества / Фото: Pexels

Если вы не готовы сразу съесть все количество малины, которое собрал или купили, то не стоит мыть все ягоды сразу. Отделите ту часть, которую будете использовать и помойте только ее. Свежую малину нужно хранить только в холодильнике, поскольку в тепле ягоды могут покрыться плесенью.

Не оставляйте малину на столе или вообще под открытым солнцем: ягоды очень быстро растеряют витамины и испортятся. В итоге станут не только бесполезными, но и невкусными. Малину, которую вы планируете в ближайшее время есть, лучше всего хранить при температуре 4-5 ° C.

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Ягоды кладут в сухой контейнер – но не в полиэтиленовый пакет, и оставляют на средней полке холодильника. Чтобы малина не впитала другие запахи, плотно закрывайте контейнер с ягодами.

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