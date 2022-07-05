Чем полезна малина и сколько ягод можно есть в день

Малина богата витаминами и микроэлементами, в ней мало природных сахаров, поэтому ягоды можно есть диабетикам и тем, кто худеет: 300-4000 граммов малины в день – норма

Малина полезна: ягода содержит антоцианы, витамины Е и С, каротиноиды, а в идеале съедать 300-400 грамм в день, не больше / Фото: freepik.com, unsplash.com

Малина – важная сезонная ягода, потому что ее польза для здоровья велика. Чем полезна малина, кому противопоказана и сколько этих ягод можно есть, рассказала диетолог и консультант по здоровому питанию Ксения Рэн.

Малина содержит много антиоксидантов: антоцианы, витамины Е и С, каротиноиды, флавоноиды. Отдельные компоненты этой ягоды способствуют снижению уровня окислительного стресса и защищают клетки организма.

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Популярность использования малины при простуде вызвана высокой концентрацией в ягоде витамина С, салициловой кислоты, а также флавоноидов и антоцианов. Из-за них ягода способна снижать температуру, провоцируя обильное потоотделение.

Малина хороша для тех, кто борется с лишним весом, можно есть эту ягоду и при диабете / Фото: Pexels

Малина хороша для тех, кто борется с лишним весом, можно есть эту ягоду и при диабете, поскольку ее гликемический индекс низкий. Рекомендована малина людям с нарушением обмена холестерина, свертываемости крови, гипертонией болезнью – органические кислоты в ее составе могут понижать артериальное давление.

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Противопоказана малина при подагре (в ягодах содержится много органических кислот, что способствует нарушению пуринового обмена), гастрите и язвенной болезни желудка. Бывают и аллергические реакции при употреблении малины в пищу.

В день, согласно данным Nutrition & Metabolism, употребление до 50 граммов фруктозы безопасно для здоровья. Это ориентировочно 300-400 граммов фруктов/ягод.

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