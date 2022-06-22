Самогон из варенья или ягод – польза и вред напитка, если готовить дома

Фруктовый самогон, домашняя брага или вино собственного приготовления – любимые многими украинцами алкогольные напитки. Но может ли алкоголь быть полезным, если готовить его без "химии"? И сколько вообще пить спиртного, чтобы не навредить здоровью – разбираемся с экспертами.
Допустимые нормы употребления алкоголя, согласно диетическим рекомендациям по питанию для американцев на 2020–2025 гг, такие:
- до 2 порций или менее в день для мужчин
- 1 порции или менее в день для женщин.
МОЗ Украины отмечает, что безопасной дозы алкоголя не существует вообще. Хотя ведомство согласно с тем, что минимальное употребление алкоголя несколько снижает риск заболеваемости ишемической болезнью сердца.
В то же время употребление любого алкоголя несет вред в долгосрочной перспективе. Но люди пили, пьют и будут пить алкогольные напитки. Другой вопрос, что не стоит злоупотреблять спиртным и если и пить алкоголь, то только качественный.
Сэкономить на спиртном и приготовить домашний алкоголь можно, используя ненужное вам старое или "заигравшее" варенье. Выйдет хорошая брага, которая впоследствии перегоняется на ароматный самогон с фруктовыми нотками. Технологию осилят даже новички, потребуется:
- вода – 30 литров;
- варенье – 6 литров;
- прессованные дрожжи – 300 грамм (или 50 грамм сухих);
- сахар – 3 кг (необязательно).
Процесс приготовления самогона из варенья в домашних условиях занимает от 4-10 дней до нескольких месяцев. Вариантов, как выгнать самогон из такой браги, существует два.
Это либо совершать перегон с помощью парогенератора, либо очень медленно нагревать бак и гнать на маленьком огне. В противном случае брагу обязательно нужно пропустить через несколько слоев марли.
Рецепт самогона из варенья на огне:
- Подогреть воду до 50-60°C. 2. Добавить варенье, перемешивать, пока масса не станет однородной.
- Охладить до 30°C (обязательно, иначе дрожжи погибнут от высокой температуры).
- Развести дрожжи согласно инструкции на этикетке, затем добавить в емкость с будущей брагой.
- Внести сахар, хорошо перемешать (необязательный этап).
- Установить на бродильную емкость гидрозатвор (медицинскую перчатку с дырочкой в пальце) и поставить на 5-9 дней в темное теплое место (18-25°C). Брага готова, если она осветилась (выпал осадок), стала горькой по вкусу, а гидрозатвор перестал пускать пузыри.
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