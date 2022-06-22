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Самогон из варенья или ягод – польза и вред напитка, если готовить дома

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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22 июня, 13:00
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Из варенья можно сварить домашний самогон, казалось бы, полезный натуральный алкогольный продукт. Как его готовить и бывают ли безопасные дозы алкоголя – в статье
Домашний самогон из варенья или ягод может приготовить даже новичок, но безопасных доз алкоголя не существует
Домашний самогон из варенья или ягод может приготовить даже новичок, но безопасных доз алкоголя не существует / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Фруктовый самогон, домашняя брага или вино собственного приготовления – любимые многими украинцами алкогольные напитки. Но может ли алкоголь быть полезным, если готовить его без "химии"? И сколько вообще пить спиртного, чтобы не навредить здоровью – разбираемся с экспертами.

Допустимые нормы употребления алкоголя, согласно диетическим рекомендациям по питанию для американцев
Допустимые нормы употребления алкоголя, согласно диетическим рекомендациям по питанию для американцев

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Допустимые нормы употребления алкоголя, согласно диетическим рекомендациям по питанию для американцев на 2020–2025 гг, такие:

  • до 2 порций или менее в день для мужчин
  • 1 порции или менее в день для женщин.

МОЗ Украины отмечает, что безопасной дозы алкоголя не существует вообще. Хотя ведомство согласно с тем, что минимальное употребление алкоголя несколько снижает риск заболеваемости ишемической болезнью сердца.

Ввсе же минимальное употребление алкоголя несколько снижает риск заболеваемости ишемической болезнью сердца.
Ввсе же минимальное употребление алкоголя несколько снижает риск заболеваемости ишемической болезнью сердца. / Фото: unsplash.com

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В то же время употребление любого алкоголя несет вред в долгосрочной перспективе. Но люди пили, пьют и будут пить алкогольные напитки. Другой вопрос, что не стоит злоупотреблять спиртным и если и пить алкоголь, то только качественный.

Сэкономить на спиртном и приготовить домашний алкоголь можно, используя ненужное вам старое или "заигравшее" варенье. Выйдет хорошая брага, которая впоследствии перегоняется на ароматный самогон с фруктовыми нотками. Технологию осилят даже новички, потребуется:

  • вода – 30 литров;
  • варенье – 6 литров;
  • прессованные дрожжи – 300 грамм (или 50 грамм сухих);
  • сахар – 3 кг (необязательно).

Процесс приготовления самогона из варенья в домашних условиях занимает от 4-10 дней до нескольких месяцев. Вариантов, как выгнать самогон из такой браги, существует два.

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Чтобы выгнать самогон из браги, нужно либо совершать перегон с помощью парогенератора, либо очень медленно нагревать бак и гнать на маленьком огне
Чтобы выгнать самогон из браги, нужно либо совершать перегон с помощью парогенератора, либо очень медленно нагревать бак и гнать на маленьком огне

Это либо совершать перегон с помощью парогенератора, либо очень медленно нагревать бак и гнать на маленьком огне. В противном случае брагу обязательно нужно пропустить через несколько слоев марли.

Рецепт самогона из варенья на огне:

  1. Подогреть воду до 50-60°C. 2. Добавить варенье, перемешивать, пока масса не станет однородной.
  2. Охладить до 30°C (обязательно, иначе дрожжи погибнут от высокой температуры).
  3. Развести дрожжи согласно инструкции на этикетке, затем добавить в емкость с будущей брагой.
  4. Внести сахар, хорошо перемешать (необязательный этап).
  5. Установить на бродильную емкость гидрозатвор (медицинскую перчатку с дырочкой в ​​пальце) и поставить на 5-9 дней в темное теплое место (18-25°C). Брага готова, если она осветилась (выпал осадок), стала горькой по вкусу, а гидрозатвор перестал пускать пузыри.

Также мы писали, почему алкоголь во время войны – не лучший способ успокоиться и "подлечиться".

А еще узнайте про 5 фактов, почему никому не стоит пить спиртное.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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