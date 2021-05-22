Как голосовать на Евровидении-2021: три способа

Евровидение-2021 / Фото: instagram.com/Eurovision
В Роттердаме стартует гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2021" и уже через несколько часов станет известно имя победителя. Проголосовать за Go_A украинцы могут только находясь за пределами нашей страны, но могут поддержать других своих фаворитов.
Напомним, что в финале выступят 26 стран-участников. Go_A выйдут на сцену под номером 19.
Как голосовать в гранд-финале "Евровидения-2021"
Отдать голос в поддержку своего фаворита можно будет тремя способами:
- через специальное приложение для смартфона;
- отправив СМС с номером страны;
- позвонив по телефону 7576.
Когда голосовать?
В финале проголосовать за своего любимчика можно будет после исполнения последней песни. Голосование продлится 15 минут.
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Как определяют победителя "Евровидения"
Результаты конкурса зависят от голосов телезрителей (50%) и голосов профессионального жюри (50%), состоящего из пяти членов (включая председателя).
Национальный рейтинг будет использоваться для определения количества начисленных баллов. Песня, занявшая первое место в рейтинге жюри, получит 12 баллов, второе место – 10 баллов и так далее.
После того, как все баллы жюри будут присуждены, они суммируются с баллами телеголосования для каждой страны.
Основными претендентами на победу букмекеры считают участников из Италии, Франции и Мальты. Украине прогнозируют четвертое место, а пятое – Швейцарии.
Ранее мы писали, что песня Go_A попала на пятое место мирового рейтинга Spotify.