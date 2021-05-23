Как голосовали в финале Евровидения: турнирная таблица

Победителем конкурса в 2021 году стала группа Måneskin из Италии

В Роттердаме состоялся финал "Евровидения-2021", где выступили украинцы Go_A. Победителем этого года стала итальянская группа Måneskin, с 524 баллами от жюри и зрителей.

В этом году в "Евровидении-2021" принимали участие 39 стран, в гранд-финале выступили 26 участников. Фаворитами букмекеров долгое время были Италия, Мальта и Франция. Но, кажется, всем давно было известно, кто победит на "Евровидении-2021" в Роттердаме.

Смотрите турнирную таблицу и все результаты голосования в финале "Евровидения". Напомним, что 50% голосов было от жюри конкурса, а 50% – от зрителей.

Баллы от жюри в финале "Евровидения-2021":

Скриншот: eurovision.tv

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А так выглядела итоговая таблица голосования:

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Скриншот: СТБ

Сколько балов получила Украина группа Go_A?

В первом этапе голосования жюри "Евровидения-2021" 19 стран отдали свои баллы Украине и только Литва расщедрилась на 12 баллов. Во втором этапе – от зрителей Украина получила 267 баллов. По итогам конкурса Go_A вошли в ТОП-5 победителей конкурса с 364 баллами.

За кого голосовала Украина?

Украинское жюри, в составе которого были Александр Пономарев, alyona alyona и другие, отдало 12 баллов Италии, 10 – Латвии, а 8 – Финляндии.

Мы также подробно рассказывали, как прошел финал "Евровидения-2021".