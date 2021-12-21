Как начать есть меньше соли для здоровья сердца и в каких продуктах она "прячется"

Для сердца полезно есть меньше соли, которая также «прячется» в магазинных продуктах / Фото: freepik.com
Риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний напрямую связан с чрезмерным потреблением соли. А сокращение ее в рационе снижает артериальное давление и улучшает состояние при других хронических болезнях, пишет журнал Nutrients.
Чем вредна соль для сердца и других органов?
Соль способствует задержке жидкости в организме, что приводит к ожирению. А это, в свою очередь, повышает нагрузку на сердце. К тому же, медики давно доказали, что большие порции соли приводят к повышению артериального давления.
Чрезмерное потребление соли в первую очередь связано с повышенным риском гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Медики едины в мнении, потребление соли важно сокращать. Но не всем удается начать это делать.
Как начать есть меньше соли для сердца
А еще для тех людей, которым сложено контролировать количество потребляемой соли, исследователи разработали дозатор (Salt Control H). Он предлагает человеку дозы соли в соответствии с возрастными характеристиками и количеством приготовленных блюд. Пока оборудование испытывается, но исследователи уже уверены, что дозатор поможет начать есть меньше соли.
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