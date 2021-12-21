Як почати їсти менше солі для здоров'я серця і в яких продуктах вона "ховається"

Для серця корисно їсти менше солі, яка також «ховається» у магазинних продуктах / Фото: freepik.com
Ризик розвитку гіпертонії і серцево-судинних захворювань безпосередньо пов'язаний з надмірним споживанням солі . А скорочення її в раціоні знижує артеріальний тиск та покращує стан при інших хронічних хворобах, пише журнал Nutrients .
Чим шкідлива сіль для серця та інших органів?
Сіль сприяє затримці рідини в організмі, що призводить до ожиріння. А це, своєю чергою, підвищує навантаження на серце. До того ж медики давно довели, що великі порції солі призводять до підвищення артеріального тиску.
Надмірне споживання солі насамперед пов'язане з підвищеним ризиком гіпертонії та серцево-судинних захворювань. Медики єдині у думці: споживання солі важливо скорочувати . Але не всім вдається розпочати це робити.
Як почати їсти менше солі для серця
А ще для тих людей, яким складено контролювати кількість споживаної солі, дослідники розробили дозатор (Salt Control H). Він пропонує людині дози солі відповідно до вікових характеристик та кількості приготовлених страв. Поки що обладнання випробовується, але дослідники вже впевнені, що дозатор допоможе почати їсти менше солі .
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