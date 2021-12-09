Как быстро вылечить простуду и насморк – поможет морковь

Быстро вылечить простуду и насморк поможет морковь / Фото: Коллаж: Сегодня
Простуда и респираторные инфекции, в частности – риновирусная, проходят быстрее, если поддержать иммунную систему… морковью. Этот овощ способен как сократить длительность болезни, так и облегчить состояние при насморке, пишет журнал Nutrients.
Почему при насморке помогает морковь?
Исследователи решили использовать морковь в качестве пищевой добавки, и ее экстракт – для промывания носа у людей, заболевших риновирусной инфекцией. Поскольку для лечения респираторных болезней, поражающих слизистую оболочку носа, часто используются экстракты растений с полисахаридами.
Как есть морковь с пользой?
Поэтому морковь лучше есть с сыром, сметаной, заправлять салаты с морковью льняным или оливковым маслом. Или запить морковным соком творог, сырную запеканку или другое блюдо с жирами.
Также ранее мы писали, какие продукты помогут восстановиться после ОРВИ и гриппа.