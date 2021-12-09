Як швидко вилікувати застуду та нежить – допоможе морква

Швидко вилікувати застуду та нежить допоможе морква / Фото: Колаж: Сьогодні
Застуда та респіраторні інфекції, зокрема – риновірусна, проходять швидше, якщо підтримати імунну систему … морквою. Цей овоч здатний як скоротити тривалість хвороби, так і полегшити стан при нежиті , пише журнал Nutrients.
Чому при нежиті допомагає морква?
Дослідники вирішили використовувати моркву в якості харчової добавки, та її екстракт – для промивання носа у людей, які захворіли на риновірусну інфекцію. Оскільки для лікування респіраторних хвороб, що вражають слизову оболонку носа, часто використовуються екстракти рослин із полісахаридами.
Як їсти моркву з користю?
Тому моркву краще їсти з сиром, сметаною, заправляти салати з морквою лляною або оливковою олією. Або запити морквяним соком сир, сирну запіканку або іншу страву з жирами.
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