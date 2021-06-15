Итальянская закуска пепероната – яркое дополнение к любому ужину

Готовится из большого количества перца, помидоров и лука, идеальна к мясу или рыбе. На своей родине закуска подается горячей или холодной с кусочком подсушенной чиабатты

Итальянская закуска пепероната / Фото: Depositphotos

Во-первых, это красиво – болгарский перец можно брать разных цветов, для яркости. Во-вторых, очень пикантно – за счет наличия чеснока и орегано, ну и в-третьих, это одна из самых легких сезонных закусок, которую можно подать к мясу, рыбе, сыру или просто так. И не менее важно: перец – один из самых полезных овощей, от которого к тому же никогда не поправишься.

Что нужно для закуски пепероната

Болгарский перец – 4 шт. (больших)

Лук – 400 г

Консервированные помидоры – 400 г

Чеснок – 2 зуб.

Орегано, соль, перец – по вкусу

Читайте также: Капоната – любимое рагу сицилийцев и вкусное дополнение к ужину

Реклама

Способ приготовления

Чеснок (целый) поджарить на оливковом масле в течение минуты. Добавить нарезанный полукольцами лук и тушить 15 минут. Убрать чеснок. Добавить нарезанный длинными полосками перец, добавить специи, перемешать и тушить еще 15 минут. Добавить помидоры и тушить 15 минут. По желанию украсить зеленью.

И еще одна идея для ужина – оригинальный рыбный риет.

Здесь узнаете о 5 вкусных итальянских блюдах, которые станут вашими коронными.