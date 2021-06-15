Итальянская закуска пепероната – яркое дополнение к любому ужину

Итальянская закуска пепероната / Фото: Depositphotos
Во-первых, это красиво – болгарский перец можно брать разных цветов, для яркости. Во-вторых, очень пикантно – за счет наличия чеснока и орегано, ну и в-третьих, это одна из самых легких сезонных закусок, которую можно подать к мясу, рыбе, сыру или просто так. И не менее важно: перец – один из самых полезных овощей, от которого к тому же никогда не поправишься.
Что нужно для закуски пепероната
- Болгарский перец – 4 шт. (больших)
- Лук – 400 г
- Консервированные помидоры – 400 г
- Чеснок – 2 зуб.
- Орегано, соль, перец – по вкусу
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Способ приготовления
- Чеснок (целый) поджарить на оливковом масле в течение минуты. Добавить нарезанный полукольцами лук и тушить 15 минут. Убрать чеснок.
- Добавить нарезанный длинными полосками перец, добавить специи, перемешать и тушить еще 15 минут.
- Добавить помидоры и тушить 15 минут. По желанию украсить зеленью.
И еще одна идея для ужина – оригинальный рыбный риет.
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