Ирина Билык живет в коттеджном городке, где цена за дом стартует от 7 миллионов гривен – СМИ

СМИ выяснили, как выглядит дом Ирины Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna
Ирина Билык, которая ранее записала песню в память о матери, выбрала коттеджный городок "Козырная карта" в поселке Березовка. Здесь всего 60 имений, а стоимость каждого из них стартует от 7 000 000 гривен, сообщает KYIV.LIVE.
Цена на каждый дом в коттеджном городке стартует от 7 000 000 грн / Фото: пресс-служба
Ранее певица рассказывала, что деньги на имение и приусадебный участок ей одолжил друг, артист Андрей Данилко.
Рядом с имением расположены гольф-клуб и элитные рестораны / Фото: пресс-служба
Дом Ирины Билык одноэтажный и довольно просторный – напоминает своим внешним видом американское бунгало. На крыше – солнечные батареи, которые производят энергию. Рядом с имением расположены гольф-клуб и элитные рестораны, а среди известных соседей певицы – шансонье Гарик Кричевский, художница Евгения Гапчинская и народный депутат Михаил Радуцкий.
Дом Ирины Билык находится в поселке Березовка / Фото: пресс-служба
Ранее Ирина Билык призналась, что делала три пластических операции. Знаменитая певица также рассказала, почему решилась на вмешательства и что именно она в себе изменила.
В конце апреля этого года стало известно, что Ирина Билык разводится со своим супругом, российским режиссером Асланом Ахмадовым. Ирина Билык и Аслан Ахмадов некоторое время скрывали свои отношения и заявили о них публично в 2015 году, когда у них родился сын Табриз. Ребенка родила суррогатная мать.
Ирина Билык с мужем Асланом Ахмадовым / Фото: instagram.com/bilyk_iryna
"Он лучший из всех мужчин, которые у меня были. Я поняла, что это папа моего второго ребенка. В Украине ни от кого больше я не хочу ребенка. Поэтому я сказала ему по телефону, что хочу подарок от него – ребенка. Прошел месяц, и он сказал, что готов. И предложил мне стать его женой", – делилась артистка в одном из интервью.
Смотрите видеосюжет "Зіркового шляху" на телеканале "Украина" о том, как Ирина Былик призналась в насилии в семье: