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Ирина Билык посвятила покойной маме песню. Слушаем трек, который никого не оставит равнодушным

Сегодня, 14:32

Певица растрогала поклонников новой песней "Ангелов не выбирают" памяти своей мамы Анны Яковлевны, которая умерла год назад

Ирина Билык с мамой Анной
Ирина Билык с мамой Анной
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык, которая недавно раскрыла главный секрет своей семьи, презентовала песню, посвященную своей покойной маме.

"Песню "Ангелов не выбирают" я услышала ещё год назад, когда не стало моей мамы, и решила обязательно записать ее в честь всех мамочек, которые смотрят на нас с небес и помогают нам как добрые светлые ангелы. Я всегда пою то, о чём молчит моё сердце!" – написала певица в Instagram.

Она добавила, что на протяжении года не могла снять клип на песню, так как только начинала петь – сразу появлялись слезы на глазах. Поэтому Ирина приняла решение сделать клип в формате мультипликационного фильма. Певица отметила, что это первый такой ее эксперимент с видео.

В комментариях под видео поклонники поблагодарили Ирину Билык за такую чувственную песню.

  • "Прям в сердце... Вы, Ирина, очень талантливый человек! Спасибо вам"
  • "Ирочка! Такая прекрасная песня! Так трепетно и нежно! Сочетание музыки и голоса, текста – невероятно красиво! Очень проникает в сердце и душу!"
  • "Спасибо за песню. Очень душевная. Хорошее исполнение. Хороший клип"
  • "Спасибо, Ирочка! Не представляю каких душевных сил вам стоила эта песня. Чудесная светлая песня, которая поможет многим справиться с потерей"

Напомним, мама Ирины Билык Анна Яковлевна умерла в мае прошлого года.

Ранее Ирина Билык показала себя в молодости.

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