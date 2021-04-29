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Ирина Билык объяснила свое увлечение пластическими операциями: Решила немного "завеселить" лицо

Сегодня, 17:18

Ирина Билык никогда не скрывала своей любви к пластическим операциям и косметологическим процедурам. Певица призналась, почему решилась лечь под нож

Певица Ирина Билык решила быть откровенной во время интервью для программы "Моя правда". Она не только впервые рассказала о своем брате, но и честно ответила, сколько пластических операций делала.

По словам артистки, на первую операцию она решилась в 30 лет.

"Еще мои коллеги издевались, что я родила, что уже не вернусь. Это говорили в кулуарах. Я плакала. У меня все время в моей жизни были "молящие" глаза, как будто я плачу, немного нависали. Это у меня от папы", – поделилась откровением артистка.

Ирина Билык в молодости
Ирина Билык в молодости
Фото: instagram.com/fan_iryna_bilyk/

Встреча со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой окончательно убедила певицу, что в своей внешности нужно что-то менять.

"Леонид Данилович Кучма подходит ко мне, смотрит мне в глаза и говорит: "Ирина, а чего это у вас такие грустные глаза?". Я тогда подумала: "Ну все, нужно точно что-то делать с глазами, если уж президент заметил, что они такие грустные". Тогда я решила немного "завеселить" свое лицо" – призналась Ирина Билык.

Одной операцией артистка не ограничилась, затем она решила сделать ринопластику.

"У меня есть грузинская кровь и от Грузии у меня остался нос с горбинкой. Мне казалось, что этот нос видно за километр. И я попросила горбинку немного убрать. Но не полностью, потому что не хотела, чтобы люди увидели другую женщину", – рассказала певица.

Но также Ирина Билык делала подтяжку лица и уколы красоты.

Предлагаем посмотреть, как с годами изменилась внешность популярной певицы.

Ирина Билык до и после пластических операций
Ирина Билык до и после пластических операций
Фото: instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/fan_iryna_bilyk/

Ирина Билык до и после пластических операций
Ирина Билык до и после пластических операций
Фото: instagram.com/bilyk_iryna, irinabilyk.com

Ирина Билык до и после пластических операций
Ирина Билык до и после пластических операций
Фото: instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/fan_iryna_bilyk/

Ирина Билык до и после пластических операций
Ирина Билык до и после пластических операций
Фото: instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/fan_iryna_bilyk/

Ранее Ирина Билык рассказала о разводе с мужем.

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