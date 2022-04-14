Инфекция во время войны – 7 случаев, когда срочно нужна медицинская помощь

Инфекция во время войны, к сожалению не редкость: берегите здоровье и знайте, при каких симптомах срочно нужен врач / Фото: unsplash.com, freepik.com
Риски инфекционных заболеваний с началом войны в Украине резко выросли, некоторые болезни могут быть очень опасны и даже привести к смерти. В каких случаях срочно нужна медицинская помощь, чтобы избежать осложнения, и как себя защитить от инфекции – рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.
Самый простой способ подхватить большинство инфекционных заболеваний – контактировать с инфицированным человеком или животным. Многие микробы могут долго жить на бытовых предметах, например, столешницах, ручках дверей или кранов.
Некоторые микробы передаются через укусы насекомых – комаров, блох, вшей или клещей; могут быть в зараженной пище и воде. В условиях, когда нет возможности соблюдения личной гигиены, когда люди сутками находятся в бомбоубежищах и живут большими общинами, легко подцепить инфекцию.
Чаще всего при инфекционных болезнях появляется высокая температура тела, диарея, усталость, боли в мышцах, кашель. Поэтому срочно обратитесь за медицинской помощью, если:
- вас укусило животное;
- у вас проблемы с дыханием;
- кашель длится дольше недели;
- сильная головная боль с лихорадкой;
- появилась сыпь или отек;
- непонятная или продолжительная лихорадка;
- возникли внезапные проблемы со зрением.
Поговорите с врачом по поводу вашего риска относительно определенных инфекций, особенно если вы не вакцинированы или у вас ослаблена иммунная система. Чаще мойте руки, не делитесь средствами личной гигиены – бритвами, зубными щетками и т.д..
Следите за свежестью пищи, безопасно готовьте продукты, дезинфицируйте царапины и раны, а также контролируйте хронические заболевания, если они у вас есть.
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