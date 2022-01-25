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Кому нельзя есть яйца и почему этот суперфуд подходит не всем

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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25 января, 13:50
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Яйца по праву считаются важным нутриентом, классическая рекомендация – есть по 2 куриных яйца в день. Но не всем этот продукт одинаково полезен
Нельзя есть яйца при аллергии на куриный белок, атеросклерозе и маленьким детям, поэтому этот суперфуд подходит не всем
Нельзя есть яйца при аллергии на куриный белок, атеросклерозе и маленьким детям, поэтому этот суперфуд подходит не всем / Фото: Коллаж: Сегодня

В яйцах содержится множество полезных веществ – белки, аминокислоты, пигмент лютеин, важный для здоровья глаз, витамины не только. Как есть яйца с пользой и кому нельзя употреблять этот продукт – разбираемся с экспертами.

Чем полезны яйца для здоровья вообще

Этот суперфуд – один из продуктов для здорового рациона, как рекомендует ВООЗ. В яичном белке содержится оптимальный для организма человека аминокислотный состав. Также в яйцах содержится целый комплекс витаминов - А, Е, D, K, В1, В2, В6, В12, а еще кальций, железо, биотин, холин, который способствует обмену жиров, улучшает память; лецитин – он необходим для питания нервной и мозговой ткани.

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В перепелиных яйцах содержание железа, калия, кобальта и других микроэлементов выше, чем в куриных или гусиных. Яйца часто рекомендуют есть именно на завтрак. Как отмечает гастроэнтеролог Евгения Белинская, это потому, что они являются отличным стимулятором сокращения желчного пузыря.

Яйца улучшают работу желчного пузыря, в них много белка, поэтому их советуют есть на завтрак
Яйца улучшают работу желчного пузыря, в них много белка, поэтому их советуют есть на завтрак / Фото: freepik.com

Именно проблемы в работе желчного пузыря связаны с нарушением холестеринового обмена (может наблюдаться повышение общего холестерина, нарушение соотношения между сложными белками липопротеидами). Отсюда и спорный вопрос, можно ли есть яйца при высоком "плохом" холестерине, и вообще, может ли этот продукт способствовать атеросклерозу?

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Яйца и атеросклероз – есть ли связь?

Атеросклероз – распространенное хроническое заболевание, при котором развивается поражение крупных кровеносных сосудов. На их стенках начинают откладываться так называемые бляшки из холестерина, жиров и белков.

Чтобы не повысить холестерин, можно есть 1-2 куриных яйца ежедневно без вреда для здоровья
Чтобы не повысить холестерин, можно есть 1-2 куриных яйца ежедневно без вреда для здоровья / Фото: unsplash.com

Однако максимум холестерина производится нашей печенью (80-90%), лишь от 10 до 20% его поступает с пищей. Поэтом если резко ограничить в рационе продукты с холестерином, то свой собственный начнет вырабатываться сильнее.

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Рекомендуемое поступление холестерина в организм – около 300-400 мг в сутки, что примерно равняется 1-2 куриным яйцам ежедневно без вреда для здоровья.

Если же уже уровень "плохого" холестерина в организме повышен (это можно узнать с помощью специального анализа крови) или есть проблемы с печенью и желчным пузырем, желудком, то употребление яиц следует обсуждать со своим врачом. Из-за этого яйца также не рекомендуются диабетикам, поскольку при диабете риск развития атеросклероза повышается.

А кому нельзя есть яйца?

Яйца считаются аллергеном, в этом плане они в одном ряду с цельным молоком, клубникой, цитрусами, арахисом. Более аллергенны именно сырые яйца, а не термически обработанные.

Есть люди, у которых сильная аллергия на куриный белок, вплоть до анафилактического шока, но таких немного. Также из-за возможной аллергической реакции не рекомендуется давать цельные яйца детям до года, в прикорм вводят только желток.

Яйца перепелки могут стать альтернативой для тех, у кого аллергия на куриный белок
Яйца перепелки могут стать альтернативой для тех, у кого аллергия на куриный белок / Фото: freepik.com

Гипоаллергенными считаются перепелиные яйца, отмечает врач-диетолог, врач спортивной медицины и врач-аллерголог, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща Александр Кущ. Именно яйца перепелки могут стать альтернативой для тех, у кого аллергия на куриный белок.

Но строго индивидуально, поскольку белок любых яиц идентичен, в перепелиных же содержится вещество овомукоид – единственный гликопротеин ячного белка, – говорит Александр Кущ, который снижает аллергическую реакцию на непосредственно белок яйца, но незначительно. Поэтому при ярко выраженной аллергии на белок яиц от любых яиц, а не только куриных, стоит отказаться.

Также перепелиные яйца более калорийные и содержат больше холестерина. Детям перепелиные яйца рекомендованы больше из-за их гипоаллергенности. В целом 3 перепелиных яйца равняются 1 куриному. Но важный момент – это безопасность яиц в плане сальмонеллы: эта бактерия живет на многих сырых продуктах, но скорлупу яиц особенно "любит".

В каком виде яйца самые полезные

Перепелиные яйца многие считают безопасными в плане сальмонеллеза, поскольку перепелка им, в отличие от других птиц, не болеет. И поэтому мы слышим рекомендации пить перепелиные яйца сырыми. Но на скорлупе перепелиных яиц сальмонелла также живет, поэтому такое перепелиное яйцо моет стать источником заражения сальмонеллезом.

Поэтому в качестве безопасности яйца рекомендуется мыть и термически обрабатывать. Хотя в вареных и жареных яйцах при термической обработке количество витаминов может уменьшаться.

Перепелиные яйца варятся быстрее куриных, поэтому в них при варке сохраняется больше витаминов. Если куриное яйцо варят до полной готовности (вкрутую) минут 5, то перепелиное – меньше, пару минут. Да, перепелиные яйца дороже куриных, они экономически менее выгодны, зато полезнее.

Любые яйца отлично сочетаются с зеленью, белком птицы (то есть с мясом курицы, индюшки и т.д.), а также с жирами, различными маслами.

Салат
Салат "Цезарь", в состав которого входят яйца, можно сделать полезнее, если сухарики будут из цельнозернового хлеба / Фото: freepik.com

Пример – тот же любимый многими салат "Цезарь", в состав которого входят яйца, филе курицы, помидоры, листья салата, сыр пармезан и сухарики. Полезнее салат можно сделать, если заменить сухарики из белого хлеба на сухарики из цельнозернового, то есть из муки грубого помола.

Также читайте: "Как проверить, свежие ли яйца".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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