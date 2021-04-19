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Идеальная пара: 5 вариантов маринадов для шашлыка

19 апреля, 16:16

Ирина Маслова

Они на основе кефира, соевого соуса, меда, горчицы и других ингредиентов

Пришло это долгожданное время, когда можно выйти на природу и пожарить шашлык. Для начало нужно выбрать хорошее мясо, потом замариновать. Это не менее важно, ведь от маринада зависит конечный результат. Ниже найдете рецепты маринадов с соевым соусом, майонезом, на кефире и для тех, кто любит поострее. Они подходят как для свинины и говядины, так и для курицы.

/ Фото: Depositphotos

Маринад для курицы (на 1 кг мяса)

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Смешать масло с томатной пастой до однородной массы.
  2. Курицу отдельно посолить, поперчить и натереть паприкой с чесноком, затем сложить ее в емкость с маринадом, добавить листики тимьяна и оставить на час при комнатной температуре.

Маринад для шашлыка на кефире (на 1 кг мяса)

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Залить мясо молоком, убрать на ночь в холодильник. Утром слить молоко.
  2. 2,5 луковицы нарезать полукольцами, а 0,5 луковицы – на терке. Добавить в мясо.
  3. Добавить сметану, майонез (по желанию), соль и смесь перцев.
  4. Перемешать, дать промариноваться не менее 2-х часов.

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Маринад для шашлыка на соевом соусе (на 1 кг мяса)

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Чеснок измельчить и смешать с остальными ингредиентами.
  2. Замариновать мясо на 30 минут.

Медово-горчичный маринад (на 500 г мяса)

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Снять цедру с лимона и нарезать ее тонкими полосками.
  2. Выдавить сок лимона и смешать его с горчицей, медом, растительным маслом, мелко нарубленным чесноком, зеленью и цедрой. Тщательно перемешать.
  3. Замариновать на 3-6 часов. Во время приготовления периодически смазывайте мясо остатками маринада.

Огненный маринад

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Зеленый лук мелко порубить. Чеснок и имбирь натереть на мелкой терке.
  2. Соединить соевый соус, зеленый лук, красный перец, чеснок и имбирь.
  3. Перемешать все ингредиенты.
  4. Замариновать мясо и плотно утрамбовать в кастрюле.
  5. Оставить в холодильнике на ночь.

Здесь узнаете, как правильно заморозить, а потом и разморозить стейк.

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